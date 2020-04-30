«Открытые системы» запустили социальный проект «Журналы – школьным, детсадовским и детским библиотекам»

Издательство «Открытые системы» приступило к реализации социального проекта «Журналы — школьным, детсадовским и детским библиотекам» в рамках которого библиотекам для свободного (бесплатного) скачивания предлагается архив детских изданий «ПониМашка» (для детей от 3 до 7 лет) и «Классный журнал» (для детей от 7 до 14) за 2019 и 2020 годы.

«Мы решили реализовать этот проект чтобы повысить интерес к чтению и помочь библиотекам, которым, как мы хорошо знаем, не хватает средств, чтобы регулярно обновлять свои фонды книгами и периодикой, — говорит директор по детским проектам издательства «Открытые системы» Алексей Ходорыч, — Возможно, в дальнейшем мы расширим этот архив за счет выпусков за 2018 год и ранее, но пока решили ограничиться 2019 и 2020 годами исключительно из-за объема. 1,5 Гб это довольно много для скачивания и для изучения. Но если будет нужно, потом расширим!».

Алексей Ходорыч пояснил, что идея проекта появилась после вручения призов участникам конкурса «Дети читают Заходера» в рамках проекта «Литературная одиссея», который осуществляется при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям — «Многие работы поступали к нам на конкурс с помощью библиотек со всей России, призы участникам мы тоже рассылали через библиотеки. Архив за 2019 и 2020 годы был одним из призов для лауреатов. Но библиотеки, получив нашу рассылку, сообщили, что им тоже очень необходим этот архив. PDF-версии издания они планируют демонстрировать посетителям библиотеки, в том числе через специальные библиотечные информационные системы. Мы сразу же откликнулись на эту просьбу и сейчас активно оповещаем регионы о такой возможности».

Чтобы получить ссылку на проект, библиотекам предлагается написать письмо на адрес class@osp.ru. Специальный плакат акции можно скачать по ссылке.

Все остальные читатели могут бесплатно скачать 10 выпусков «Классного журнала» и 10 выпусков «ПониМашки» по ссылке.