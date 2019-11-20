Отраслевой доклад Роспечати «Состояние, тенденции и перспективы развития»

Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии подготовило отраслевой доклад «Состояние, тенденции и перспективы развития».

В докладе отмечается, что кризис в индустрии печатных СМИ продолжается: тиражи сокращаются, выручка уменьшается, число читателей убывает:

Критичным для печатной прессы на данный момент является разрушение действующей на протяжении длительного времени экономической модели газетно-журнального бизнеса. И, вероятнее всего, 2019 год станет определяющим в судьбе многих печатных медиа страны.

Важнейшей статьей доходов издателей стновится бумажная и электронная подписка:

Выручка от реализации печатного и электронного контента газет и журналов постепенно превращается в важнейшую статью доходов издателей, стремящихся к тому, чтобы читатель воспринимал печатную периодику как недешёвый, но необходимый в повседневной жизни люксовый продукт с уникальными потребительскими свойствами, которые не присущи другим СМИ.

Именно такую финансовую модель авторы доклада называют единственным магистральным путем развития индустрии печатной прессы.

Аналитика, рафинированная «дробная» публицистика, эксклюзивные интервью, «цепляющие тексты», подробные и яркие ответы на вопрос: «Что это было?» и сжатая до предела концентрация смыслов — в этом видят сегодня индустриальные эксперты основу контента печатных СМИ.

Новыми ключевыми стратегиями на ближайшую перспективу в бизнесе печатных СМИ, по мнению авторов доклада, скорее всего, станут:

• Переход от двух больших источников дохода печатных СМИ (продажа рекламы и тиражей) к множеству мелких, как уже отмечалось в докладах Роспечати ранее, сродни переходу на подножный корм и сопряжён с деиндустриализацией медиа (особенно небольших). Всё больше редакций СМИ сегодня опираются в своей работе на фрилансеров – это гибко, дешево, удобно. Тем самым повышается выживаемость, однако снижается стабильность и растет зависимость проекта от персоны лидера/редактора. Конкретный состав новых источников доходов печатных СМИ ещё складывается. Наиболее перспективными эксперты считают мероприятия, клубные форматы общения с аудиторией, продажу дополнительных услуг читателям и сервисов рекламодателям.

• Превращение нативной рекламы (официальная реклама с пометкой, творчески воспроизводящая редакционные форматы) в важнейший источник издательских доходов.

• Слияние журналистики с маркетингом. Для сбора целевой аудитории корпорации уже широко применяют журналистские технологии и форматы — развивают корпоративные СМИ, информационные корпоративные порталы, подкасты, видео и пр. Поэтому маркетинг, превращаясь в журналистику, позволит трудоустроить немалое число журналистов и редакторов.

• Приличные деньги за подписку на электронный контент ныне собирают лишь десяток ведущих англоязычных газет мира и некоторые узкоспециализированные журналы. Для остальных такой контент ещё нельзя назвать товаром, за который платят достаточные для выживания деньги. В данных условиях ряд печатных СМИ пробуют продавать обществу не контент как товар, а свою социальную функцию. Эта практика в мире, включая Россию, получает всё повсеместное распространение.

Новое будущее печатных СМИ не за горами, но каким оно станет, однозначно предугадать трудно. Очевидно, что в ближайшие 5–7 лет произойдёт мощнейшая трансформация рынка печатной периодики. А её результатом станет индустрия, адаптированная под вызовы времени – технологические, общественные, мировоззренческие и др.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.

Иллюстрация: shutterstock.com