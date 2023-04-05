Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия»

Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек, взяла на себя «Национальная республиканская армия» (НРА).

Члены НРА утверждают, что осуществили теракт против группы патриотически настроенных активистов и лично против Татарского. При этом они заявляют, что якобы не связаны с иностранными спецслужбами.

Взрыв в кафе, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля. Журналист погиб на месте, число пострадавших достигло 42 человек. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую ему подарили за несколько минут до взрыва.

Следственный комитет переквалифицировал взрыв из убийства в террористический акт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Также СК предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд заключил ее под стражу до 2 июня.