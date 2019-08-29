Статус творческих работников должен защитить фрилансеров

Становящееся все более распространенным среди журналистов фрилансерство существовало еще в Советском Союзе. Статусом внештатного корреспондента того или иного издания обладали не только сотрудники других редакций, но и те, кто вообще не состоял в трудовых отношениях. С ними иногда даже заключались официальные договоры, предполагавшие социальное страхование. В таких случаях человек мог рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности и не бояться обвинений в тунеядстве.

Однако более надежной правовой крышей считалось членство в творческих союзах (к слову, союз журналистов за таковой долгое время не признавался). Вступить в союз писателей было нереально не только для внештатного корреспондента, но и для большинства главных редакторов: туда штучно принимали лишь признанных мэтров. Спасительной структурой являлись так называемые профкомы литераторов. Их юридический статус в вопросах социальных отношений приравнивался к творческим союзам, что находило отражение не только в подзаконных актах, но даже в законодательстве, в частности пенсионном.

Член профкома мог нигде не работать, но получать при этом по больничному и выходить на пенсию на общих основаниях с работающими по найму. Разумеется, расчеты всех пособий делались исходя из его доходов. В некоторых профкомах существовали даже отдельные секции публицистов, как гордо именовали себя авторы газетных статей на тему новинок филателии или обзоров футбольных матчей. Формально вступить в профком имел право каждый, доказавший получение гонораров в размере не меньше минимальной зарплаты. Тогда она составляла сначала шестьдесят, а потом семьдесят рублей. Если вам регулярно платили эту или большую сумму, вы законно могли числиться свободной творческой личностью, даже если ее начисляли за составление кроссвордов.

Когда страна перешла от плановой экономики к рыночной, подневольный труд перестал быть обязательным, а свободный при этом перестал признаваться за труд. В том и парадокс постсоветской России, что целый социальный слой, пусть и немногочисленный, полностью выпал из ее правового поля. Я имею в виду представителей творческих профессий, источником средств к существованию которых является исключительно их интеллектуальная собственность. Создание ее происходит вне рамок трудовых отношений, поэтому конституционные гарантии каждому на социальное обеспечение по возрасту и в случае болезни, не говоря уж о защите от безработицы, никакими законами для творцов не регулируются. В лучшем случае вам зачтут в страховой стаж один-единственный месяц, когда вы получили авторское вознаграждение за многолетнюю работу над своим, скажем, романом. Хотите иметь трудовую пенсию — выпускайте по двенадцать книг в год (даже месячный отпуск вам не положен). А вот у заключенных таких проблем нет: они же трудятся подневольно и если заболеют, то будут получать сполна за вынужденное бездействие.