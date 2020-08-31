4 способа справиться со стрессом и цифровой перегрузкой

Технологии являются главными помощниками в работе журналистов, однако они могут быть и главной причиной стресса, особенно во время дополнительного давления из-за пандемии.

«В истории еще не было такого периода, когда человека резко и на протяжении большого количества времени начинало окружать огромное количество раздражителей», –– говорит Мар Кабра, член международного и коммерческого фонда Acumen, бывший редактор данных в Международном консорциуме журналистов-расследователей и лауреат Пулитцеровской премии. «Эти раздражители, например, уведомления соцсетей, буквально выпрыгивают на нас. Они меняют способ работы нашего мозга, потому что изначально он не готов к такому множеству экспресс-стимулов».

Мар Кабра входила в состав команды, получившей Пулитцеровскую премию за Панамские документы. Несмотря на работу в отличной команде с журналистами со всего мира, в какой-то момент она почувствовала себя несчастной. «Через год или около того, после публикации панамских документов, я выгорела и не видела другого выхода, кроме как уволиться и найти то, что сделает меня счастливой», –– сказала она. После этого Мар начала работать с Ким Брайс (тренером по лидерству, которая специализируется в снижении стресса при помощи практики осознанности, а также работает активистом движения свободы средств массовой информации), чтобы восстановиться после выгорания. В процессе она узнала, что технологии оказывают на нас большее влияние, чем казалось. Например, многие люди испытывают «экранное апноэ» во время использования компьютеров или телефонов: их дыхание становится более поверхностным и может даже останавливаться.

Четыре приема для регулирования стресса

Ким Брайс говорит, что журналисты уже используют в своей работе методы и обладают качествами, которые помогают в регулировании стресса. Например, любопытство, открытый образ мышления, а также сбор фактов, практика навыков. Однако существуют четыре психологических приема, которые упрощают борьбу со стрессом.

Во-первых, самосознание, то есть то, как человек знает и понимает свой собственный характер, чувства, мотивы и желания. Мы можем проживать день за днем, не задумываясь о своем внутреннем «я», и выполнять задачи, как «должны», не зная своих стандартов и ценностей и, следовательно, не придерживаясь их. Поэтому если человек не осознает, что делает, то он не будет знать, что стоит изменить. «Половину от всего времени бодрствования мы находимся в режиме “автопилота”. Получается, что у нас есть множество предпочтений и талантов, о которых мы даже не знаем из-за отсутствия самоосознания. Стоит научиться замечать все в режиме “здесь и сейчас”, особенно несвойственные вам реакции. Так вы сможете вернуться к месту, когда сделали неверный выбор, и отдать предпочтение чему-то другому»

Во-вторых, важно обращать внимание на то, что вы делаете, поскольку «мы становимся тем, что практикуем». Ким Брайс говорит, что журналисты должны отмечать модели поведения, в которых они «застревают» во время стрессовых ситуаций, и учиться реагировать на них, оказывая себе поддержку.

В-третьих, необходимо самосострадание, поскольку существует прямая связь между ним и физическим, умственным и эмоциональным здоровьем. В ходе исследования о ветеранах войны в Афганистане было выявлено, что сочувствующие себе люди были менее склонны к посттравматическим стрессовым расстройствам.

Последнее –– верное расставление приоритетов. Журналист не сможет справиться с цифровой перегрузкой и стрессом, если он не будет мотивирован сделать свое здоровье таким же важным, как и работу.

Работа с цифровой перегрузкой

Чтобы восстановить контроль над временем и вниманием, Мар Кабра призвала журналистов подумать о том, как уменьшить их взаимодействие с технологиями. Например, разобраться, уведомления от каких приложений им нужны, а от каких нет. Еще один способ –– проверять почту и соцсети в определенное время дня. Также необходимо давать себе достаточно времени, чтобы подумать, хотите ли вы сделать то или иное действие в конкретный момент времени. Например, действительно ли вам надо проверить Twitter сейчас? Такая практика самоисследования позволяет журналистам научиться быть в курсе своих желаний и изменять свое поведение в соответствии с потребностями.

Дополнительно Мар советует иметь два телефона, если это возможно: один для работы, другой для персонального использования. «Когда наступит время расчерчивания границ с технологиями, сначала следует отказаться от общения с коллегами, поскольку потом это позволит меньше контактировать с гаджетами. Все, что мы приносим в свое рабочее пространство, заразно. Так что если вы принесете более спокойный, но такой же эффективный способ работы, это поможет не только вам справится с цифровой перегрузкой, но и, возможно, вдохновит ваших коллег перенять его».

Когда речь заходит о работе из дома, Ким Брайс наоборот делает упор на общении. «Самое главное –– общение, общение, общение. Но сперва нужно остановиться на минуту и понять для себя что вам нужно, а затем поговорить с кем-то об этом». Мар Кабра и Ким Брайс также сказали, что важно найти и регулярно делать те виды деятельности, которые выводят вас из состояния погруженности в себя, приводят в тонус и заставляют чувствовать себя более открытыми и связанными с собой и другими людьми.

Источник: ijNet

Перевод: Наталья Лапина