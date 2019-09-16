Образование
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Обзор возможностей

Шесть европейских магистратур для медиа с полной стипендией

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16 сентября 2019

Сен 16, 2019

Интервью, Профессия

Как лайфстайл-журналистика может повлиять на стиль жизни читателя
Интервью со Светланой Сидоровой, доцентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

КМЖ

Нужно ли учиться на журфаке. Мнение молодых востребованных журналистов
Мнение журналистов из

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Еженедельный обзор возможностей для журналистов от ЖУРНАЛИСТА #5
Шесть европейских магистратур для медиа с полной стипендией

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