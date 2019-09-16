Еженедельный обзор возможностей для журналистов от ЖУРНАЛИСТА #5

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Вадим Шестопалов
Теги:
Обзор возможностей
Шесть европейских магистратур для медиа с полной стипендией
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№
от
16 сентября 2019
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Сен 16, 2019
Интервью
,
Профессия
Как лайфстайл-журналистика может повлиять на стиль жизни читателя
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