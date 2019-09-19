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Вадим Шестопалов
Теги:
Обзор возможностей
Едем по стипендии на Туманный Альбион, покорять США и на экологический семинар
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№
от
19 сентября 2019
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Сен 19, 2019
Клуб
Медиаобзор возможностей от ЖУРНАЛИСТА #6
Едем по стипендии на Туманный Альбион, покорять США и на экологический семинар
Истории
,
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От Анатолия Аграновского до Юрия Дудя: восхождение на Олимп
Журналистика так устроена, что авторитеты и кумиры появляются и исчезают там так стремительно, как звезды на небе
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