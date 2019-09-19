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Обзор возможностей

Едем по стипендии на Туманный Альбион, покорять США и на экологический семинар

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19 сентября 2019

Сен 19, 2019

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Медиаобзор возможностей от ЖУРНАЛИСТА #6
Едем по стипендии на Туманный Альбион, покорять США и на экологический семинар

Истории, Мнение

От Анатолия Аграновского до Юрия Дудя: восхождение на Олимп
Журналистика так устроена, что авторитеты и кумиры появляются и исчезают там так стремительно, как звезды на небе

Мнение

Цифровые вызовы журналистскому образованию
Декан факультета журналистики МГУ имени М.В.

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