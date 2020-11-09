Зачем нужна собственная служба доставки

В регионах почти не встречается редакций, которые бы не испытывали трудностей с распространением своих изданий. При слабых розничных продажах чуть ли не единственный выход — создание собственной службы доставки
СВЕТЛАНА АЛИПОВА, главный редактор газеты «Перекресток» (Белая Калитва, Ростовская область):
— Удержать тираж нам помогает наша служба доставки. «Перекресток» распространяется в городе Белая Калитва и Белокалитвинском районе Ростовской области. В марте будущего года газете исполнится 90 лет. Ее всегда отличали высокий тираж и тесная связь с читателями.
Газета распространяется преимущественно по подписке (более 90% тиража), а также в розницу. Система подписки работает эффективнее благодаря хорошим партнерским отношениям с сельскими почтовыми отделениями (каждое полугодие проводим встречи с почтальонами; награждаем лучшие отделения связи и почтальонов; анализируем подписку) и работе собственной службы доставки. Мы ведем подписку по городу и району: доставку по району отдаем почте (с оформленными абонементами), а по городу доставляем сами уже много лет, разбив город на сектора, которые обслуживают 12 курьеров.
Благодаря этому никаких проблем и трудностей с доставкой газеты у нас нет, и на протяжении последних двадцати лет нам удается сохранить тираж на уровне 12 тысяч экземпляров, оставаясь лидером среди районных газет Ростовской области.
Еще один аргумент в пользу подписки — мы на месяцы вперед знаем свой тираж и доходы, в то время как объемы розницы зависят от многих факторов, к которым в этом году еще добавилась пандемия.
Единственное препятствие для сохранения и роста тиража — постоянное повышение тарифов на доставку со стороны «Почты России».
ОЛЬГА ЧИКИРЕВА, главный редактор газеты «Коммунар» (Меленки, Владимирская область):
— Газета «Коммунар» распространяется на территории Меленковского района Владимирской области через «Почту России» и киоски ООО «Алимпис» (бывшее АО «Печать»). Также подписку ведем в самой редакции. И подписка, и розничная продажа не приносят желаемых результатов.
Основной тираж уходит по подписке через почту. Однако во многих отдаленных сельских населенных пунктах, которых на территории нашего района достаточно много, нет налаженного почтового обеспечения, поэтому жители лишены возможности подписаться на газету. Даже в городе некоторые районы почтальонами обслуживаются нерегулярно. Из-за такого положения вещей газета постоянно теряет подписчиков.
Отдельно нужно сказать про ценовую политику «Почты России». Организация повышает цены на издания каждую подписную кампанию (причем наша газета не изменяла отпускную цену с 2014 года!). Сегодня цена на полугодичную подписку на газету дошла до такого максимума, что основная масса наших читателей не может позволить себе такие расходы.
К сожалению, наша газета не имеет собственной службы доставки из-за тяжелого финансового положения. Также затрудняют организацию собственной доставки большой разброс населенных пунктов по территории района и периодичность выхода издания (два раза в неделю).
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, главный редактор газеты «Знамя труда» (Сланцы, Ленинградская область):
— Тираж еженедельной газеты «Знамя труда» — 3500 экземпляров. 28,22% тиража распространяется по подписке: 19,7% — почтовая подписка, 8,6% — коллективная подписка непосредственно в редакции. Остальная часть тиража (71,7%) реализуется редакцией самостоятельно через розничную торговую сеть (не сетевую). В 29 магазинов газету мы доставляем своими силами. То, что сегодня распространяется через торговую сеть, пять лет назад реализовывалось через киоски, принадлежащие межрайонной организации «Облпресса». Но их долг по уже реализованным газетам за три месяца достиг более 300 тысяч рублей. Мы «ходили» в арбитраж, однако 160 тысяч рублей так и остались их долгом. Поэтому сегодня в киоски мы не поставляем ни одного экземпляра. С возвратом денег от торговых предприятий проблем нет: три раза в месяц отдаем на реализацию; привозя четвертый заказ, получаем деньги за три реализованных и один еще не реализованный.
Большая часть печатных материалов газеты параллельно с реализацией газеты (нередко даже ранее) размещается в новостной ленте сайта z-truda.ru и в двух наших группах в соцсети «ВКонтакте»: «Газета «Знамя труда», Сланцы» (более 10 тысяч участников) и «ЗТ-информ. Сланцы» (1 тысяча участников). На сайте и в этих группах через три-четыре дня после выхода газеты мы выкладываем ее полную версию в pdf-формате.
ИРИНА КЕТОВА, главный редактор газеты «Искра» (Лысьва, Пермский край):
— Наше издание распространяется в основном по подписке. 65% тиража субботнего номера приходится на подписку, на розницу — 35%. С номерами за вторник и четверг тенденция другая: подписка занимает более 90%. Такое соотношение достигнуто во многом благодаря собственной службе доставки.
Почему занялись ее созданием? Трудно сказать, приходило ли в голову кому-то из редакторов в 2004 году завести в редакции собственных специалистов, занимающихся подпиской и доставкой газеты. Наверное, было такое, ведь в тот период впервые после дефолта 1998 года, а вместе с ним и полного банкротства многих печатных изданий, в один миг потерявших всех подписчиков и средства на выпуск газет и журналов, возник очередной, на этот раз созданный «Почтой России» дефолт для периодических печатных СМИ.
Стоимость подписки на «Искру» почтовая служба установила настолько запредельно высокой, что выход был только один: создавать свою службу подписки и доставки. И хотя в тот период удалось-таки договориться о более-менее приемлемой стоимости доставки «Искры», осадочек остался. А с ним и цель — создать и постепенно развивать собственную службу подписки и доставки. Именно тогда в ООО «Искра» появилась должность специалиста по организации подписки и доставки газеты и нашлись первые желающие заниматься этой работой.
В руководстве Лысьвенского почтамта поняли: если редакция что-то решила, обязательно своего добьется и снижение доходов почты от подписки неизбежно. А Лысьвeнский почтамт всегда лидировал среди почтамтов Пермской области и по количеству подписных адресов, и по доходам от подписки. Правда, большая доля в этих успехах принадлежала редакции газеты: она выделяла колоссальные по тому времени суммы на организацию конкурсов почтовых отделений и на премии почтальонам, активно занимавшимся подпиской на нашу газету. Заметим, что в тот период при численности населения Лысьвы и ее района 75 тысяч человек тираж газеты составлял 24 тысячи экземпляров, и суммы подписных средств, получаемых почтамтом, были огромными. Почувствовав серьезную угрозу сокращения доходов от подписки на «Искру», почтамт в срочном порядке пересмотрел и снизил стоимость подписки.
Снижения тиража мы в тот период избежали, но свою службу подписки и доставки все-таки начали развивать. Стоимость подписки с доставкой агентами «Искры» была на 40% ниже, чем в почтамте. Каждый из агентов действовал в своем микрорайоне, создавая собственную базу подписчиков. Почти все они успешно работают в редакции до сих пор.
Из года в год стоимость подписки с почтовой доставкой росла как на дрожжах. И нам пришлось наращивать обороты работы собственной службы по подписке и доставке «Искры». Мы приобрели прилегающую к помещению редакции квартиру, реконструировали ее, объединив с основным помещением, оборудовали отдельный вход.
Много воды утекло с тех пор, когда возник первый конфликт с российской почтой. И, как показало время, он оказался благом для «Искры», для ее развития и материального благополучия.
Главной проблемой и болью для нас оставались сельские территории. Если в близлежащих к городу населенных пунктах мы организовали подписку и доставку «Искры» нашей службой, то жители других сел и деревень за доставку газеты выкладывали почтовой службе огромные суммы. Но удалось решить и эту проблему. Директор лысьвенского хлебозавода, узнав о нашей ситуации, предложил безвозмездно доставлять газеты во все деревни и села, куда на их машинах ежедневно отправляется хлеб. А желающих поработать агентами «Искры» на селе оказалось немало.
Сегодня по агентским договорам в ООО «Искра» трудятся 35 агентов. Это ответственные специалисты, уважаемые нами и нашими подписчиками. Система оплаты их труда разработана таким образом, чтобы каждый был заинтересован в росте числа подписчиков на своей территории. Это дружная, ответственная команда, где каждый болеет на успех нашего газетного дела.
Если говорить о «Почте России», то в ее багаже остается лишь несколько сотен адресатов, большая часть из них — предприятия и организации, для которых цена доставки не имеет значения.
Немаловажный и невероятный факт: накануне нынешней подписной кампании в Пермском краевом управлении «Почты России» обратили внимание на соотношение тиража нашей газеты и количества ее подписчиков на доставку «Почтой России». И были шокированы: почему при таком мощном тираже столь мизерно число подписчиков?! В редакцию нагрянула команда пермских управленцев… договариваться!
Стоимость услуг «Почты» превышала все разумные пределы: цена комплекта газеты с ее трехразовым недельным выпуском в два раза превышал цену комплекта с доставкой агентской службой редакции. Почтари пошли на уступки, установив такую же, как в редакции «Искры», стоимость доставки газеты. Можно праздновать победу? А кто возместит нам затраты, которые мы понесли, усиливая службу доставки? И кто ответит за моральный ущерб сельским жителям, на долгое время оставшимся без местной газеты из-за взлетевших цен на ее доставку почтой?..
Единственный бонус, который принесла редакции эта встреча с почтовиками, — решение предоставить ощутимую скидку на почтовую подписку жителям дальних деревень: для них цена снизилась с 1400 до 800 рублей за полный комплект «Искры». Редакция приняла максимум усилий для развития продаж газеты в розницу. Сегодня «Искра» продается во всех продуктовых магазинах Лысьвы, во множестве других торговых точек, и даже в церковных лавках, установленных в помещениях федеральных продуктовых сетей. Именно их появление в супермакетах избавило нас от желания заключить с федералами договоры на продажу газеты на их площадках. Есть у нас подписка и на pdf-версию газеты. Знаем, что чаще всего ею пользуются трудовые коллективы, поскольку под одним логином и паролем электронную версию газеты могут читать несколько человек. Именно эта причина заставляет нас не рекламировать электронный ресурс, да и не так уж и популярно это направление. В настоящее время на электронную версию подписано около 100 человек.