Зачем нужна собственная служба доставки

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ИРИНА КЕТОВА, главный редактор газеты «Искра» (Лысьва, Пермский край):

— Наше издание распространяется в основном по подписке. 65% тиража субботнего номера приходится на подписку, на розницу — 35%. С номерами за вторник и четверг тенденция другая: подписка занимает более 90%. Такое соотношение достигнуто во многом благодаря собственной службе доставки.

Почему занялись ее созданием? Трудно сказать, приходило ли в голову кому-то из редакторов в 2004 году завести в редакции собственных специалистов, занимающихся подпиской и доставкой газеты. Наверное, было такое, ведь в тот период впервые после дефолта 1998 года, а вместе с ним и полного банкротства многих печатных изданий, в один миг потерявших всех подписчиков и средства на выпуск газет и журналов, возник очередной, на этот раз созданный «Почтой России» дефолт для периодических печатных СМИ.

Стоимость подписки на «Искру» почтовая служба установила настолько запредельно высокой, что выход был только один: создавать свою службу подписки и доставки. И хотя в тот период удалось-таки договориться о более-менее приемлемой стоимости доставки «Искры», осадочек остался. А с ним и цель — создать и постепенно развивать собственную службу подписки и доставки. Именно тогда в ООО «Искра» появилась должность специалиста по организации подписки и доставки газеты и нашлись первые желающие заниматься этой работой.

В руководстве Лысьвенского почтамта поняли: если редакция что-то решила, обязательно своего добьется и снижение доходов почты от подписки неизбежно. А Лысьвeнский почтамт всегда лидировал среди почтамтов Пермской области и по количеству подписных адресов, и по доходам от подписки. Правда, большая доля в этих успехах принадлежала редакции газеты: она выделяла колоссальные по тому времени суммы на организацию конкурсов почтовых отделений и на премии почтальонам, активно занимавшимся подпиской на нашу газету. Заметим, что в тот период при численности населения Лысьвы и ее района 75 тысяч человек тираж газеты составлял 24 тысячи экземпляров, и суммы подписных средств, получаемых почтамтом, были огромными. Почувствовав серьезную угрозу сокращения доходов от подписки на «Искру», почтамт в срочном порядке пересмотрел и снизил стоимость подписки.

Снижения тиража мы в тот период избежали, но свою службу подписки и доставки все-таки начали развивать. Стоимость подписки с доставкой агентами «Искры» была на 40% ниже, чем в почтамте. Каждый из агентов действовал в своем микрорайоне, создавая собственную базу подписчиков. Почти все они успешно работают в редакции до сих пор.

Из года в год стоимость подписки с почтовой доставкой росла как на дрожжах. И нам пришлось наращивать обороты работы собственной службы по подписке и доставке «Искры». Мы приобрели прилегающую к помещению редакции квартиру, реконструировали ее, объединив с основным помещением, оборудовали отдельный вход.

Много воды утекло с тех пор, когда возник первый конфликт с российской почтой. И, как показало время, он оказался благом для «Искры», для ее развития и материального благополучия.

Главной проблемой и болью для нас оставались сельские территории. Если в близлежащих к городу населенных пунктах мы организовали подписку и доставку «Искры» нашей службой, то жители других сел и деревень за доставку газеты выкладывали почтовой службе огромные суммы. Но удалось решить и эту проблему. Директор лысьвенского хлебозавода, узнав о нашей ситуации, предложил безвозмездно доставлять газеты во все деревни и села, куда на их машинах ежедневно отправляется хлеб. А желающих поработать агентами «Искры» на селе оказалось немало.