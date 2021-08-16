Пакистан даст убежище афганским журналистам

Пакистан облегчает получение виз для афганских журналистов их семей. Об этом написал в твиттере Мансур Ахмад Хан — посол Пакистана в Афганистане. Новые меры появились из-за «периода неопределенности»: 15-го августа «Талибан», запрещенная в России террористическая организация, захватил власть в стране.

Пресс-секретарь талибов обещал, что под их управлением СМИ смогут критиковать кого угодно — но только если критика не приведет к убийствам. При этом, ООН сообщает: в захваченных «Талибаном» районах массово убивают правозащитников и журналистов.