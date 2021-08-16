Пакистан даст убежище афганским журналистам

Авг 16, 2021

Пакистан облегчает получение виз для афганских журналистов их семей. Об этом написал в твиттере Мансур Ахмад Хан  — посол Пакистана в Афганистане. Новые меры появились из-за «периода неопределенности»: 15-го августа «Талибан», запрещенная в России террористическая организация, захватил власть в стране.  

Пресс-секретарь талибов обещал, что под их управлением СМИ смогут критиковать кого угодно — но только если критика не приведет к убийствам. При этом, ООН сообщает: в захваченных «Талибаном» районах массово убивают правозащитников и журналистов. 

Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: