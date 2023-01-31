Памяти Ольги Муравьевой

Она любила жизнь и детей…

Нелегко писать о людях, в прошедшем времени с которыми тебя связывали не только рабочие отношения. 29 января 2023 года не стало Ольги Муравьевой. Несколько лет она проработала в журнале «Журналист», но, когда в ИД «Журналист», в 2008 году решили создать детский журнал «Чудеса и приключения-детям», сомнений не было — шеф редактором должна стать Муравьева. В коллективе ее все любили. Ольга была добрая, чуткая, отзывчивая — этому стремилась и детей научить.

Помним, любим, скорбим! Светлая память!

Любовь Петрова