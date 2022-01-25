Памяти Владимира Губарева

Умер известный публицист, писатель, друг нашего журнала Владимир Степанович Губарев. Ему было 83 года.

Легендой отечественной журналистики Губарев стал задолго до того, как получил официально это звание от руководства СЖР в 2018 году.

Его репортажи из Чернобыля, где он оказался одним из первых репортеров, сделали его всемирно знаменитым, его книги «Атомная бомба», «Русский космос», «От сохи до ядерной дубины» стали классикой и переиздавались, его телепрограммы воспитали не одно поколение будущих ученых и популяризаторов науки. Пьеса шли с успехом в десятках стран…

Ему повезло оказаться в «Комсомольской правде» в период «оттепели», где рождались новые проекты, замыслы, где царил творческий дух. Писал о космосе, об ученых, фактически вместе с Головановым сформировал новый жанр, вся последующая научная публицистика так или иначе восходит к ним. Вместе с Валерием Аграновским и Ярославом Головановым под псевдонимом писал фантастические повести.

Название передачи, которую много лет Губарев вел на ТВ, «Реальная фантастика», вполне отражало его понимание исследовательского поиска, сохранившееся на всю жизнь, — важно говорить о самых смелых идеях, пусть они кажутся невероятными, иногда именно они ведут человечество вперед…

Блистал на редакционных «капустниках», дорос до поста главного редактора. Неожиданно получил приглашение в главную партийную газету страны «Правду» в 1976-м, чего никогда не стыдился, напротив, напоминал, что сумел опубликовать там интересные статьи о передовых областях науки, о геологии, участвовал в экспедициях, писал даже о прогрессивных начинаниях Ватикана, что казалось тога совершенно невероятным (статью забраковали, но поставили вновь по прямому указанию тогдашнего генсека Горбачева). Ушел в 1991 году в знак протеста против продажи газеты греческим владельцам.

Независимость суждений и приверженность раз и навсегда усвоенным принципам профессии отличали его все годы и создали ему высочайшую репутацию не меньше «звездных» репортажей и книг о вершинах науки. Многочисленные государственные и творческие награды были приятным, но не смыслообразующим приложением. Много лет вел авторскую колонку в уникальном проекте бывшего коллеги по «Комсомолке» Федора Сизого «Деловой вторник», его точные и острые заметки перепечатывали десятки региональных и местных изданий, на Фестивале прессы в Дагомысе называли их «глотком свежего воздуха». Продолжал сотрудничать со многими редакциями, в том числе с ЖУРНАЛИСТОМ.

Он всегда живо участвовал в профессиональных дискуссиях, сохраняя неизменное чувство юмора и подчеркивая важность соблюдения профессиональных и этических принципов, неподвластных требованиям момента или «политической целесообразности».

Таким он и останется в нашей памяти — мудрым и внимательным собеседником, настоящей Легендой.

ЖУРНАЛИСТ