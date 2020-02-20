Памятник погибшим журналистам планируется установить в Москве в мае 2020 года

Председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассчитывает на то, что памятник погибшим журналистам в Москве на Арбате будет установлен в мае 2020 года. Об этом он сообщил журналистам во вторник на первом пресс-конгрессе Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» в Казани.

Я считаю, что памятник погибшим журналистам России будет установлен в этом году по планам. Памятник сам готов, он одобрен художественной комиссией города Москва, все разрешения получены. Осталось только установить. Я думаю, что, может быть, в мае месяце, после празднования 75-летия Великой Победы, мы сумеем это сделать.

По словам Гусева, с начала 90-х годов погибло порядка 500 российских журналистов. Люди гибнут в горячих точках и за правду, которую они несут в своих материалах, добавил он:

Мы знаем эти имена. <...> Союз журналистов пробил и добился от мэрии Москвы, от правительства, от всех вышестоящих структур - нам разрешили поставить памятник в Москве всем погибшим журналистам.

ОНФ проводит конкурс «Правда и справедливость» с 2014 года, тогда на него было подано около 1,5 тыс. заявок. В 2019 году число заявок составило около 6 тыс. Традиционно итоги конкурса подводят на медиафоруме ОНФ, который в этом году запланирован на лето.