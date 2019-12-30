Как учить будущих журналистов разбираться в законодательстве о СМИ

Говоря о СМИ, часто путают профессиональные термины и обыденные представления. Яркий пример — цензура. Цензуры в России не должно быть не только по Конституции РФ, но и по Закону о СМИ, который был принят на два года раньше. «Цензура», «давление», «притеснение» — это не синонимы. Цензура — это необходимость предварительного согласования материалов со специальными должностными лицами и государственными органами. Журналист же не будет свое интервью до его выхода в свет согласовывать с представителями каких-то служб или ведомств, как это было в советское время? Например, студент должен знать не только то, что «интервьюируемое должностное лицо имеет право требовать для согласования расшифрованный текст интервью», но и разъяснение Верховного суда РФ — «обязательность такого предварительного согласования не установлена». Цель учебы — дать системное знание о реально действующих законах, о правах и обязанностях журналиста, об ответственности СМИ и об освобождении от ответственности, о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации и об ответственности за ущемление свободы массовой информации. В том числе — научить противодействовать всему, что мешает журналистам выполнять их профессиональные обязанности, так как информация — это общественное благо. Только получив такие базовые знания, студент потом сможет обоснованно и доказательно, а не на уровне эмоций, рассуждать о цензуре и понимать, что не любой запрет является цензурой.

Важно проанализировать практику деятельности Роскомнадзора и случаи, когда иски этой службы не удовлетворялись Верховным судом РФ. Такие примеры дают возможность размышлять о критериях разумности, соразмерности и необходимости, а также о том, что наказание не должно быть чрезмерным, не должно иметь негативных последствий для свободы массовой информации. Также важны для курса материалы и рекомендации Совета при президенте по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека. Совет считает, например, что во многих уголовных делах «имело место избыточно широкое, а иногда и ошибочное толкование норм права» и что ряд используемых «конструкций (например, «разжигание социальной розни», «утверждение религиозного превосходства» и др.) невозможно однозначно истолковать».

Можно посоветовать преподавателям и студентам ориентироваться также на обширную существующую литературу, на интернет-ресурсы, особенно те, которые посвящены спорным текстам СМИ, лингвистической экспертизе, комментариям. И обязательно нужно сверять анализируемые документы с последними их редакциями в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» и на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

Законодательство в сфере массовой информации — это не только Закон о СМИ, но и десятки других законов и подзаконных актов. Если человек хочет безопасно водить автомобиль, то правила дорожного движения он изучает не для оценки, не для получения удостоверения. В первую очередь — для умения применять эти правила, свободно в них ориентироваться. Что касается студентов, то значительная их часть понимает это — сужу и по посещаемости, и по результатам экзаменов, и по беседам с выпускниками. Кто хочет знать, тот будет к этому стремиться. Важно, чтобы студент ставил себя в центр события, процесса, так как описанные ситуации часто повторяются в редакционной работе. Закон ведь не привилегия, а одинаковая для всех норма. Поэтому лучше учиться на чужих ошибках, коль уж они были совершены. Знание законов журналистами может защитить свободу СМИ. Но не только знание, а и активное отстаивание своих прав на основе этого знания — права на свободу слова, права на запрос и получение информации и на ее распространение и другие права, гарантированные законодательством.

В той или иной мере регулирование деятельности СМИ осуществляется в каждой стране. Даже если нет отдельного закона о печати или о вещании, государство делает это опосредованно, с помощью других законов. Что касается нашей страны, то с развитием новых технологий государственное регулирование в сфере СМИ, вероятнее всего, будет ужесточаться. И журналистское сообщество должно следить за тем, чтобы законотворческий процесс был направлен на защиту интересов не только государства, но и личности.