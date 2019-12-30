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Как учить будущих журналистов разбираться в законодательстве о СМИ

Теги: 
закон

Знание законов освобождает от ответственности

Можно ли за два семестра научить студентов разбираться в основах авторского права и законах о СМИ? Сомнения Светланы Распоповой попытался развеять профессор факультета журналистики МГУ, автор нового учебного пособия «Правовое регулирование СМИ» Иван Панкеев.

Будущие журналисты должны научиться понимать, как с помощью законодательства о СМИ регулируются правоотношения в сфере массовой информации. В соответствии с образовательным стандартом МГУ учебная дисциплина теперь так и называется — «Правовое регулирование СМИ». Состоит она из двух разделов: первый отражает структуру Закона о СМИ, второй посвящен интеллектуальным правам журналиста. Логично, что так называется и учебное пособие, в котором рассматриваются механизмы регулирования правоотношений. Учебник имеет отличия от другой учебной литературы по праву СМИ. Есть учебник А. Г. Рихтера «Правовые основы журналистики» — основательный труд, который автор обновляет. Ему принадлежат также учебник «Правовые основы интернет-журналистики», учебное пособие «Международные стандарты и зарубежная практика регулирования журналистики» и другие. Особенность нового пособия в том, что в нем под одной обложкой объединены обе части учебной дисциплины — непосредственно право СМИ и авторское право.

Для того чтобы учебный материал привлекал и удерживал внимание, он должен быть как минимум современным. Многие положения курса иллюстрируются последними по времени постановлениями пленумов Верховного суда РФ, обзорами судебной практики Верховного суда РФ. Идет речь о судебных решениях — как справедливых, так и несправедливых. В новом пособии анализируются решения, приговоры и определения судов, выявляются причинно-следственные связи, рассматриваются принципы правового регулирования и т. д. В том числе разъясняется порядок обжалования решения, если оно одной из сторон воспринимается как несправедливое.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВА, НО И ЛИЧНОСТИ

Говоря о СМИ, часто путают профессиональные термины и обыденные представления. Яркий пример — цензура. Цензуры в России не должно быть не только по Конституции РФ, но и по Закону о СМИ, который был принят на два года раньше. «Цензура», «давление», «притеснение» — это не синонимы. Цензура — это необходимость предварительного согласования материалов со специальными должностными лицами и государственными органами. Журналист же не будет свое интервью до его выхода в свет согласовывать с представителями каких-то служб или ведомств, как это было в советское время? Например, студент должен знать не только то, что «интервьюируемое должностное лицо имеет право требовать для согласования расшифрованный текст интервью», но и разъяснение Верховного суда РФ — «обязательность такого предварительного согласования не установлена». Цель учебы — дать системное знание о реально действующих законах, о правах и обязанностях журналиста, об ответственности СМИ и об освобождении от ответственности, о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации и об ответственности за ущемление свободы массовой информации. В том числе — научить противодействовать всему, что мешает журналистам выполнять их профессиональные обязанности, так как информация — это общественное благо. Только получив такие базовые знания, студент потом сможет обоснованно и доказательно, а не на уровне эмоций, рассуждать о цензуре и понимать, что не любой запрет является цензурой.

Важно проанализировать практику деятельности Роскомнадзора и случаи, когда иски этой службы не удовлетворялись Верховным судом РФ. Такие примеры дают возможность размышлять о критериях разумности, соразмерности и необходимости, а также о том, что наказание не должно быть чрезмерным, не должно иметь негативных последствий для свободы массовой информации. Также важны для курса материалы и рекомендации Совета при президенте по взаимодействию с гражданским обществом и правам человека. Совет считает, например, что во многих уголовных делах «имело место избыточно широкое, а иногда и ошибочное толкование норм права» и что ряд используемых «конструкций (например, «разжигание социальной розни», «утверждение религиозного превосходства» и др.) невозможно однозначно истолковать». 

Можно посоветовать преподавателям и студентам ориентироваться также на обширную существующую литературу, на интернет-ресурсы, особенно те, которые посвящены спорным текстам СМИ, лингвистической экспертизе, комментариям. И обязательно нужно сверять анализируемые документы с последними их редакциями в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» и на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

Законодательство в сфере массовой информации — это не только Закон о СМИ, но и десятки других законов и подзаконных актов. Если человек хочет безопасно водить автомобиль, то правила дорожного движения он изучает не для оценки, не для получения удостоверения. В первую очередь — для умения применять эти правила, свободно в них ориентироваться. Что касается студентов, то значительная их часть понимает это — сужу и по посещаемости, и по результатам экзаменов, и по беседам с выпускниками. Кто хочет знать, тот будет к этому стремиться. Важно, чтобы студент ставил себя в центр события, процесса, так как описанные ситуации часто повторяются в редакционной работе. Закон ведь не привилегия, а одинаковая для всех норма. Поэтому лучше учиться на чужих ошибках, коль уж они были совершены. Знание законов журналистами может защитить свободу СМИ. Но не только знание, а и активное отстаивание своих прав на основе этого знания — права на свободу слова, права на запрос и получение информации и на ее распространение и другие права, гарантированные законодательством.

В той или иной мере регулирование деятельности СМИ осуществляется в каждой стране. Даже если нет отдельного закона о печати или о вещании, государство делает это опосредованно, с помощью других законов. Что касается нашей страны, то с развитием новых технологий государственное регулирование в сфере СМИ, вероятнее всего, будет ужесточаться. И журналистское сообщество должно следить за тем, чтобы законотворческий процесс был направлен на защиту интересов не только государства, но и личности. 

Фото: shutterstock.com; ozone.ru
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