Ирина Панкратова: «Быть бесчувственной и безразличной — для меня табу»

Что касается открытых данных: их множество. Суды, госзакупки, реестры недвижимости, реестры юрлиц, офшоров, инструменты поиска в соцсетях и прочее. Здесь действует один общий принцип: тренируйте усидчивость и внимательность. Ничего не находится в два клика. Никто ничего не отыщет за вас и не принесет на блюдечке. Вам предстоит копаться в сложных профильных документах. Представьте, что поиск — ваше домашнее задание, а варианта списать нет. Садитесь и копайтесь. Если не успеваете откопать в рабочее время, копайте по вечерам, потому что дедлайны никто не отменял.

— Информация, обнародованная в расследовании, может относиться к одной из охраняемых законом тайн (государственная, профессиональная, тайна следствия и т.д.). Как этого избежать, и всегда ли это удается?

— Этот момент прописан в «Законе о СМИ». Если информация общественно важна, вы можете ее обнародовать. Является ли она таковой, в случае чего, вы будете обосновывать в суде. Будьте готовы доказать это. Как и любой другой аспект вашего текста! За свои слова надо отвечать. Жанр расследования учит этому, как никакой другой.

— Сталкивается ли журналист расследователь с нарушением закона о частной жизни? Как соблюсти баланс между общественным интересом и интересами личности?

— Это всегда сложная дилемма. Например, если ваш герой оформил бизнес на 18-летнего ребенка, корректно ли публиковать фото подростка, который, возможно, даже не в курсе этих схем? Если вы раскрыли анонимность человека, который не сделал ничего плохого, стоит ли обнародовать информацию о нем? В каких случаях можно использовать слова собеседника, не знавшего, что он говорил с журналистом? И так далее. Это всегда зависит от деталей и обсуждается с редактором. Общего рецепта нет.

— Какие есть табу для вас как журналиста-расследователя?

— Их довольно много. Я не лезу в личную жизнь героев. Не перехожу в тексте на личности. Стараюсь не раздражаться даже на самых последних упырей, чтобы не искажать восприятие фактов. Ну, конечно же, какие-то деньги, подарки, оплата счетов героями — это даже не обсуждается. Бывает, я понимаю, что мне «слили» информацию, потому что источник заинтересован в «мочилове» конкурента. Тогда я честно предупреждаю, что буду критиковать его в той же степени, что и конкурента. При этом гарантирую анонимность.