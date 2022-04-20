«Панорама»: «Ожидать худшее – наша национальная черта»

В 2022 году в комментариях под новостями сатирического издания ИА «Панорама» пользователи все чаще просят журналистов не подсказывать властям, как себя вести. Слишком уж часто то, что раньше казалось сатирой, стало происходить в реальности. ЖУРНАЛИСТ поговорил с одним из создателей издания Виталием Манном (который бережет свою приватность и использует псевдоним) о журналистике как терапии, самоцензуре, ожидании худшего и идеальном государстве

— Самоцензура — старый бич многих журналистов, хотя в последнее время опасения стали весомей. Но, судя по материалам «Панорамы», у вас этой самоцензуры никогда и не было…

— Определенная самоцензура у нас все же имеется, но она действительно минимальна. Вот в нынешнее время очень стараемся не писать новости, которые могли бы вызвать панику у населения, чем выгодно отличаемся от СМИ с информационной повесткой. Мы осознаем, что у нас под каждым материалом есть предупреждение, что информация носит сатирический характер, но, когда люди передают ее по так называемому сарафанному радио, она приобретает значение факта. Но, поскольку круг самоцензуры у нас очень ограничен и мы не боимся острых тем, создается впечатление, что самоцензуры в «Панораме» нет.

— Учитывая, что вы часто упоминаете реальных людей, было ли такое, что дописывали новость — и ожидали, что сейчас «прилетит» от упомянутых в тексте?

— Вероятность ответа может быть всегда, но случаи, когда на новость реагировали ее участники, были единичны. Нам несколько раз писали из МВД, одна известная актриса, вернее, ее адвокат (но имя называть не буду), представители разных торговых компаний, из самого известного — губернатор Санкт-Петербурга. Он угрожал написать на нас [заявление] в полицию, но потом решил исполнить то, о чем мы написали.