Сайт «Панорама» стал источником фейковых новостей

В начале июля в российских СМИ появились фейковые новости об иностранцах, которых завлекали в фальшивый мавзолей и сотруднице аптеки, которая прокалывала презервативы. Их источником стал российский аналог The Onion (известного англоязычного сайта сатирических новостей) — сайт «Панорама», позиционирующий себя как информационное агентство — сообщает «Meduza».

«Панорама» появилась в 2017 году. Однако в информации о проекте говорится, что издание было запущено «в 1822 году как личная курьерско-новостная служба графа Шеремета фон Рабиновича». Борис Гонтермахер и Виталий Манн — основатели сайта. Они же и создатели фейковых новостей.

27 июня на телеканале RT появилась новость о попытке самоубийства Григория Родченкова — информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA). Telegram-канал, на который ссылается RT, цитировал вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. А он получил данную информацию от коллег из США.

О попытке самоубийства Родченкова стали писать различные СМИ, появились сюжеты на государственных каналах — на «Первом канале» и «России 1». Однако через несколько часов Джим Уолден — адвокат информатора WADA — опроверг эту информацию

Позже пользователи социальных сетей обнаружили, что цитата Ионова схожа с заметкой «Родченков госпитализирован с нервным срывом», опубликованной на «Панораме» 19 июня.

2 июня на сайте «Панорама» под авторством Гонтермахера появилась новость, что в Нижнем Новгороде продавщица прокалывала презервативы и продавала их болельщикам, за что вскоре была уволена. Позже об этом написали «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Лайф» и небольшие региональные СМИ. Хотя сайт «Панорамы» предупреждает читателей о том, что «все материалы ресурса создаются как сатирические фельетоны».

Виталий Манн — другой автор сатирического СМИ — 4 июня опубликовал заметку про мошенников, которые водили иностранцев в фальшивый мавзолей, оборудованный в съемной квартире в Чертаново. Заметка быстро разошлась в основном по юмористическим сайтам и социальным сетям.

По словам одного из основателей сайта, сейчас в редакции «Панорамы» работает семь человек. Все они «трудятся в сфере журналистики». А сайт «Панорама» — это хобби, которым каждый занимается в свободное время.

Фейковые новости стали попадать в СМИ практически с первых дней основания сайта. Многие из этих новостей приходилось опровергать. По словам Гонтермахера, это «заставляет задуматься о подходе к работе с информацией».

Целью сайта «Панорама» не является высмеивание медиа. Данный проект — это всего лишь ирония над сложившейся действительностью. «Если мы сможем научить СМИ и читателей — это, пожалуй, даже важнее — быть внимательнее и проверять информацию, это будет здорово», — говорит Борис Гонтермахер.

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