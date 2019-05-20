Папа Римский стал почетным членом Ассоциации иностранной прессы в Италии

Папа Римский Франциск, который получил удостоверение почетного члена ассоциации иностранной прессы Италии, которая объединяет более 400 иностранных журналистов, работающих в Италии на сотни различных СМИ.

Встреча с представителями мира информации дала повод Франциску еще раз затронуть не только острые вопросы коммуникации, но и проблемы современного мира, которые отражаются в журналисткой корреспонденции. Понтифик напомнил об ответственности пишущей братии:

Скромность журналистов означает осознание, что в статье, твиттере, телевизионном или радио эфире можно навредить ближнему и целому сообществу. Кричащие заголовки могут дать искаженное представление о событиях.

Он также отметил, что «интернет представляет возможности такого широкого распространения неправдоподобной информации, что она может показаться истиной». Папа призвал журналистов не публиковать новость, если она не имеет подтверждения надежных источников, а также «не гнаться за новостью и не торопиться, тщательно проверяя информацию».

«Слово для журналиста как нож для хирурга», — отмечает портал Vatican news, комментируя встречу понтифика с членами Ассоциации иностранной прессы:

Настоящий журналист — это свободный журналист, свободный от условностей и предубеждений. И поэтому требуется отвага и мужество.

Фото: shutterstock.com