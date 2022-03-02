Обертка вместо газеты: структура бумажного рынка кардинально меняется

Россия является одним из мировых лидеров по производству газетной бумаги, но объемы ее выпуска неуклонно сокращаются третий год подряд. В прошлом году по сравнению с 2018 г. отечественные целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) произвели на 15% меньше газетной бумаги. Участники рынка говорят о том, что пандемия усилила негативные тенденции, давно наблюдаемые в бумажной отрасли, но коснулись они только отдельных сегментов. В целом бумажное производство РФ за этот период увеличилось на 14,5%.
Российская бумажная отрасль завершила 2021 г. с хорошими показателями. По данным Росстата, по итогам прошлого года производство бумаги и бумажных изделий в РФ выросло на 9,2% по сравнению с 2020 г. Впрочем, динамика по отдельным сегментам была разнонаправленной. Выпуск газетной бумаги в рулонах и листах снизился на 1%, бумаги офсетной сократился на 10,8%. В то же время производство тарного картона стало больше на 3%, а выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги подрос на 12,4%.
Производство отдельных видов бумаги и бумажной продукции, 2017—2021 гг., тыс. т
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Бумага и картон, тыс. т,
в том числе
|
8569
|
9058
|
9131
|
9537
|
10373
|
бумага газетная в рулонах или листах
|
1438
|
1527
|
1516
|
1314
|
1299
|
бумага офсетная
|
442
|
452
|
436
|
419
|
360
|
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный
|
1888
|
1865
|
1644
|
1954
|
1983
Источник: Росстат
ЦБК меняют стратегии из-за цифровизации
Динамика производства отражает структурные изменения, происходящие в этом секторе. Комбинаты, которые ранее специализировались на выпуске печатной бумаги, перепрофилируют производства, переключаясь на выпуск более маржинальных видов продукции — бумаги и картона для упаковочной индустрии. Решения об изменении продуктового портфеля игроки объясняют тем, что спрос на бумагу для печати падает — развитие интернета, появление электронных СМИ, цифровых книг привело к снижению тиражей газет и журналов.
С другой стороны — пандемия и связанные с ней ограничения увеличили оборот интернет-торговли. Онлайн-магазины в большом количестве используют оберточную бумагу и картонные коробки, а курс на экологичность усилил интерес к этому виду продукции. «Тренд на защиту экологии и ESG-принципов будет развивать данное изменение пропорций — снижение потребления офисной бумаги и переход на электронный документооборот и повышение спроса на бумажную и картонную упаковку, так как она является наиболее экологически чистой и перерабатываемой», — отметил в разговоре с «ЭЖ» Сергей Зайнулин, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН.
Под влиянием цифровизации мировой спрос на графические сорта бумаги, в том числе на газетную бумагу, существенно сократился. «Пандемия коронавируса усилила эти тенденции. На российском рынке, как и на мировом, потребление газетной бумаги сократилось вследствие тех же тенденций», — рассказала «ЭЖ» Людмила Фисюк, директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти АО «Соликамскбумпром».
Соликамскбумпром — один из четырех крупнейших производителей газетной бумаги в России. В 2019 г. компания выпустила 418,3 тыс. т газетной бумаги — 27,2% от общего объема производства этого товара в России. Но в 2020 г. комбинат приступил к диверсификации производства и освоению выпуска новых продуктов: интерлайнера (бумаги упаковочного назначения, используемой для средних слоев многослойного гофрокартона) и других видов упаковки.
В результате за год объем производства газетной бумаги сократился более чем на треть, до 271,3 тыс. т. При этом Соликамскбумпром в 2020 г. выпустил 108,0 тыс. т бумаги для средних слоев гофрокартона, что составляет 30,8% общего объема производства России. «Общемировые тенденции рынка заставляют производителей газетной бумаги России и мира перепрофилировать мощности, осваивая другие бизнес-сегменты. <…> Снижение в 2020 г. объемов производства газетной бумаги по сравнению с 2019 г. связано с переориентированием части мощностей на выпуск нового вида бумаги», — пояснили «ЭЖ» в компании.
Представитель комбината уточнила, что в соответствии со стратегией AO «Соликамскбумпром» газетная бумага, которая на протяжении многих лет являлась основной продукцией предприятия, остается в продуктовой линейке компании, ее доля в объеме производства и продаж будет зависеть от спроса. В 2021 г. объем производства бумаги составил 427 тыс. т, в том числе газетной бумаги произведено 225 тыс. т, интерлайнера — 194 тыс. т.
В 2022 г. AO «Соликамскбумпром» намерено поддерживать стратегию производства и продаж газетной бумаги и интерлайнера в соотношении примерно 50 на 50 с возможными небольшими отклонениями в сторону одного или другого вида продукции в зависимости от изменений спроса. Похожие планы и у другого крупного производителя — АО «Волга».
В 2019 г. предприятие выпустило 256,7 тыс. т газетной бумаги (12,4% от общероссийского показателя), но в 2020 г. объем производства этого продукта сократился до 143,2 тыс. т (–44%). «Мировой локдаун, вызванный пандемией COVID-19, потребовал от нас гибкости и способности к быстрой трансформации бизнеса», — обосновал структурные изменения комбинат, который входит в топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России, топ-100 крупнейших компаний Нижегородской области.
До пандемии АО «Волга» являлось производителем монопродукта — газетной бумаги. Но к III кварталу 2020 г. значительно расширило товарную линейку за счет запуска производства нишевых продуктов, таких как интерлайнер, бумага с внутримассной проклейкой, пухлая бумага для печати книг.
К концу 2020 г. более 50% продуктового портфеля составляла упаковочная бумага. «Оглядываясь назад, уверен, что мы пережили всемирный локдаун достаточно успешно благодаря тому, что вовремя присмотрелись к новым, трендовым видам бумаги. В настоящее время мы экспортируем около 70% нашей продукции в более чем 75 стран мира. Мы видим большие возможности для поставок нашей продукции в Африку, а также в Юго-Восточную Азию», — говорит генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь.
В 2021 г. компания впервые за последние шесть лет перешагнула порог производительности в 300 тыс. т готовой продукции. Динамика прироста объемов производства бумаги в 2021 г. составила 9% (+27 500 т) по сравнению с 2020 г. Сейчас соотношение производства газетной и упаковочной бумаги составляет примерно 50 на 50, но все новые мощности АО «Волга» будут сфокусированы на выпуске упаковки.
В августе 2021 г. предприятие подписало договор с одним из ведущих мировых производителей оборудования для ЦБП Andritz AG (Австрия) на поставку основного технологического оборудования для расширения производства тарных бумаг и картонов. Инвестиции в проект на первом этапе программы составили более 5 млрд руб.
Работает над изменением продуктового портфеля и лидер российского рынка газетной бумаги — АО «Кондопожский ЦБК». В 2019 г. оно выпустило 672,2 тыс. т газетной бумаги (43% в общем объеме производства по стране). В 2020 г. этот показатель сократился до 542,0 тыс. т. Предприятие решило сосредоточить свои усилия на выпуске тонкого картона и цветных видов бумаги.
Уже сейчас доля новых товаров достигает 20% от всей выпускаемой продукции. Благодаря развитию новых направлений в 2021 г. комбинат выполнил годовой план на 101%, произведя 7,5 тыс. т бумаги сверх плана. Новинки ассортимента пришлись по вкусу импортным заказчикам — 90% выпускаемой продукции Кондопожского ЦБК уходит на экспорт.
Издатели жалуются на рост цен
Сокращение производства и сужение рынка бумаги для печати сопровождается ростом цен на нее. За 2021 г. цены производителей на газетную бумагу увеличились с 25,9 тыс. руб. в январе до 28,9 тыс. руб. за тонну в декабре. На офсетную бумагу — с 46,7 тыс. руб. в январе до 59,4 тыс. руб. за тонну в декабре.
С. Зайнулин считает, что подорожание вызвано как проблемами с логистикой во время пандемии и повышением цен на перевозки, так и приростом цен на древесину, который достиг в 2021 г. 50%. В Соликамскбумпроме отметили, что производство бумаги — энергоемкий процесс, поэтому наибольшую долю в структуре затрат составляют энергоресурсы и древесина. Рост цен на эти ресурсы приводит к увеличению стоимости бумажных изделий.
Газетная бумага относится к лесопромышленной продукции, а мониторинг цен на нее регулярно проводит Министерство промышленности и торговли РФ. «Действительно, в 2021 г. отмечено увеличение цен на бумажную продукцию, однако этот рост вызван критическим увеличением затрат на производство товаров, в первую очередь импортного производства: химикатов, „одежды“ и запасных частей бумагоделательных машин, логистики (как международной, так и внутренней)», — рассказали «ЭЖ» в пресс-службе ведомства.
На существенное увеличение цен осенью прошлого года правительству жаловались издатели, обеспокоенные производственной политикой отечественных ЦБК. Чтобы разобраться в ситуации, 11 ноября Минпромторг провел отраслевое совещание с участием Минцифры России, ФАС России, Союза предприятий печатной индустрии «ГИПП», РАО «БумПром», а также ведущих компаний печатной индустрии и производителей бумаги.
По итогам этой встречи чиновники и заключили, что рост цен на бумажную продукцию связан с возросшими затратами производителей. «Стороны проводят консультационные беседы между предприятиями издательской индустрии и бумажной промышленности, а также ведут работы по заключению прямых контрактов между производителями и покупателями бумажной продукции. В настоящее время дефицита бумажной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации не наблюдается», — подчеркнули в Минпромторге.
По мнению экспертов, переговоры вряд ли существенно повлияют на положение дел в отрасли и в текущем году ценовой рост продолжится. «Мы не видим предпосылок к снижению цен на офсетную, газетную или другие виды бумаг на нашем рынке в краткосрочной перспективе, особенно учитывая экспортные возможности комбинатов. И, к сожалению, начало 2022 г. подтверждает тренд на увеличение стоимости бумаг на внутреннем рынке, что приводит к росту отпускных цен на нашу продукцию, в том числе бумагу в ролях, бумагу, нарезанную в листы и перемотанную в небольшие ролики», — рассказала «ЭЖ» Наталья Дмитриева, заместитель генерального директора «Производственно-торговой компании „БИК“».
Рост цен усиливает давление на и без того сокращающийся спрос. «Спрос на газетную бумагу падает, и отрицать это нет смысла. За последние 10—12 лет количество печатных изданий в России снизилось более чем на 40%. В том числе и из-за дороговизны газетной бумаги», — сообщила «ЭЖ» Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России.
По ее словам, малым изданиям сложно выдержать рост цен на материалы при снижении стоимости рекламы в газете, поэтому они либо вообще уходят с рынка, либо переходят в цифровой формат. «Но здесь очень удачно возник тренд на устойчивое развитие, поэтому некоторые могут объяснить отказ от печатных форматов заботой об экологии. Я думаю, что в ближайшем будущем количество страниц в газетах будет сокращаться, а где-нибудь в развороте появятся огромные QR-коды для более подробного чтения материала на сайте издания», — спрогнозировала эксперт.
Для любителей классики стоимость газет увеличится. «Остановить рост цен на бумагу мы не в силах, так как все, что связано с деревообрабатывающей отраслью (а газетная бумага — это чуть ли не 50% древмассы), — это история, связанная с глобальным освоением ресурсов и масштабной вырубкой деревьев, а этот вопрос сейчас стоит очень остро и решается на совершенно других уровнях», — отметила Ю. Загитова.
Издатели опасаются, что падение производства может привести к дефициту газетной бумаги на российском рынке, сегодня типографии отмечают неравномерность поставок. Комбинаты и чиновники возражают — выпуск газетной бумаги в России превышает объем потребления, поэтому отечественные предприятия ее экспортируют. Правда, сейчас спрос со стороны импортных покупателей также снижается, в том числе из-за значительного роста экспортных цен. В 2021 г. по сравнению с 2018 г. продажи газетной бумаги за границу сократились на 21%.
Одновременно ввоз из-за рубежа увеличивается — стоимостной объем импорта газетной бумаги в рулонах или листах в 2020 г. по отношению к 2019 г. подскочил на 185%, к 2018 г. — вырос более чем в семь раз. Но за границей тренд на перепрофилирование бумажных комбинатов тоже развивается, поэтому рассчитывать на замещение отечественной бумаги импортной в случае ее дефицита издателям не приходится.
Экспорт газетной бумаги в рулонах или листах, 2016—2021 гг.
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Тыс. тонн
|
1062,8
|
1125,4
|
1163,7
|
1245,6
|
1061,7
|
922,1
|
Млн долл.
|
427,9
|
468,2
|
654,2
|
554,0
|
360,9
|
405,4
Импорт газетной бумаги
|
Год
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Тыс. долл.
|
715
|
1500
|
515
|
1400
|
4000
Источник: ФТС