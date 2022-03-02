Обертка вместо газеты: структура бумажного рынка кардинально меняется

Россия является одним из мировых лидеров по производству газетной бумаги, но объемы ее выпуска неуклонно сокращаются третий год подряд. В прошлом году по сравнению с 2018 г. отечественные целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) произвели на 15% меньше газетной бумаги. Участники рынка говорят о том, что пандемия усилила негативные тенденции, давно наблюдаемые в бумажной отрасли, но коснулись они только отдельных сегментов. В целом бумажное производство РФ за этот период увеличилось на 14,5%.

Российская бумажная отрасль завершила 2021 г. с хорошими показателями. По данным Росстата, по итогам прошлого года производство бумаги и бумажных изделий в РФ выросло на 9,2% по сравнению с 2020 г. Впрочем, динамика по отдельным сегментам была разнонаправленной. Выпуск газетной бумаги в рулонах и листах снизился на 1%, бумаги офсетной сократился на 10,8%. В то же время производство тарного картона стало больше на 3%, а выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги подрос на 12,4%.

Производство отдельных видов бумаги и бумажной продукции, 2017—2021 гг., тыс. т

2017 2018 2019 2020 2021 Бумага и картон, тыс. т, в том числе 8569 9058 9131 9537 10373 бумага газетная в рулонах или листах 1438 1527 1516 1314 1299 бумага офсетная 442 452 436 419 360 Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 1888 1865 1644 1954 1983

Источник: Росстат

ЦБК меняют стратегии из-за цифровизации

Динамика производства отражает структурные изменения, происходящие в этом секторе. Комбинаты, которые ранее специализировались на выпуске печатной бумаги, перепрофилируют производства, переключаясь на выпуск более маржинальных видов продукции — бумаги и картона для упаковочной индустрии. Решения об изменении продуктового портфеля игроки объясняют тем, что спрос на бумагу для печати падает — развитие интернета, появление электронных СМИ, цифровых книг привело к снижению тиражей газет и журналов.

С другой стороны — пандемия и связанные с ней ограничения увеличили оборот интернет-торговли. Онлайн-магазины в большом количестве используют оберточную бумагу и картонные коробки, а курс на экологичность усилил интерес к этому виду продукции. «Тренд на защиту экологии и ESG-принципов будет развивать данное изменение пропорций — снижение потребления офисной бумаги и переход на электронный документооборот и повышение спроса на бумажную и картонную упаковку, так как она является наиболее экологически чистой и перерабатываемой», — отметил в разговоре с «ЭЖ» Сергей Зайнулин, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН.

Под влиянием цифровизации мировой спрос на графические сорта бумаги, в том числе на газетную бумагу, существенно сократился. «Пандемия коронавируса усилила эти тенденции. На российском рынке, как и на мировом, потребление газетной бумаги сократилось вследствие тех же тенденций», — рассказала «ЭЖ» Людмила Фисюк, директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти АО «Соликамскбумпром».

Соликамскбумпром — один из четырех крупнейших производителей газетной бумаги в России. В 2019 г. компания выпустила 418,3 тыс. т газетной бумаги — 27,2% от общего объема производства этого товара в России. Но в 2020 г. комбинат приступил к диверсификации производства и освоению выпуска новых продуктов: интерлайнера (бумаги упаковочного назначения, используемой для средних слоев многослойного гофрокартона) и других видов упаковки.

В результате за год объем производства газетной бумаги сократился более чем на треть, до 271,3 тыс. т. При этом Соликамскбумпром в 2020 г. выпустил 108,0 тыс. т бумаги для средних слоев гофрокартона, что составляет 30,8% общего объема производства России. «Общемировые тенденции рынка заставляют производителей газетной бумаги России и мира перепрофилировать мощности, осваивая другие бизнес-сегменты. <…> Снижение в 2020 г. объемов производства газетной бумаги по сравнению с 2019 г. связано с переориентированием части мощностей на выпуск нового вида бумаги», — пояснили «ЭЖ» в компании.

Представитель комбината уточнила, что в соответствии со стратегией AO «Соликамскбумпром» газетная бумага, которая на протяжении многих лет являлась основной продукцией предприятия, остается в продуктовой линейке компании, ее доля в объеме производства и продаж будет зависеть от спроса. В 2021 г. объем производства бумаги составил 427 тыс. т, в том числе газетной бумаги произведено 225 тыс. т, интерлайнера — 194 тыс. т.

В 2022 г. AO «Соликамскбумпром» намерено поддерживать стратегию производства и продаж газетной бумаги и интерлайнера в соотношении примерно 50 на 50 с возможными небольшими отклонениями в сторону одного или другого вида продукции в зависимости от изменений спроса. Похожие планы и у другого крупного производителя — АО «Волга».

В 2019 г. предприятие выпустило 256,7 тыс. т газетной бумаги (12,4% от общероссийского показателя), но в 2020 г. объем производства этого продукта сократился до 143,2 тыс. т (–44%). «Мировой локдаун, вызванный пандемией COVID-19, потребовал от нас гибкости и способности к быстрой трансформации бизнеса», — обосновал структурные изменения комбинат, который входит в топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России, топ-100 крупнейших компаний Нижегородской области.

До пандемии АО «Волга» являлось производителем монопродукта — газетной бумаги. Но к III кварталу 2020 г. значительно расширило товарную линейку за счет запуска производства нишевых продуктов, таких как интерлайнер, бумага с внутримассной проклейкой, пухлая бумага для печати книг.

К концу 2020 г. более 50% продуктового портфеля составляла упаковочная бумага. «Оглядываясь назад, уверен, что мы пережили всемирный локдаун достаточно успешно благодаря тому, что вовремя присмотрелись к новым, трендовым видам бумаги. В настоящее время мы экспортируем около 70% нашей продукции в более чем 75 стран мира. Мы видим большие возможности для поставок нашей продукции в Африку, а также в Юго-Восточную Азию», — говорит генеральный директор АО «Волга» Сергей Пондарь.

В 2021 г. компания впервые за последние шесть лет перешагнула порог производительности в 300 тыс. т готовой продукции. Динамика прироста объемов производства бумаги в 2021 г. составила 9% (+27 500 т) по сравнению с 2020 г. Сейчас соотношение производства газетной и упаковочной бумаги составляет примерно 50 на 50, но все новые мощности АО «Волга» будут сфокусированы на выпуске упаковки.

В августе 2021 г. предприятие подписало договор с одним из ведущих мировых производителей оборудования для ЦБП Andritz AG (Австрия) на поставку основного технологического оборудования для расширения производства тарных бумаг и картонов. Инвестиции в проект на первом этапе программы составили более 5 млрд руб.

Работает над изменением продуктового портфеля и лидер российского рынка газетной бумаги — АО «Кондопожский ЦБК». В 2019 г. оно выпустило 672,2 тыс. т газетной бумаги (43% в общем объеме производства по стране). В 2020 г. этот показатель сократился до 542,0 тыс. т. Предприятие решило сосредоточить свои усилия на выпуске тонкого картона и цветных видов бумаги.

Уже сейчас доля новых товаров достигает 20% от всей выпускаемой продукции. Благодаря развитию новых направлений в 2021 г. комбинат выполнил годовой план на 101%, произведя 7,5 тыс. т бумаги сверх плана. Новинки ассортимента пришлись по вкусу импортным заказчикам — 90% выпускаемой продукции Кондопожского ЦБК уходит на экспорт.

Издатели жалуются на рост цен

Сокращение производства и сужение рынка бумаги для печати сопровождается ростом цен на нее. За 2021 г. цены производителей на газетную бумагу увеличились с 25,9 тыс. руб. в январе до 28,9 тыс. руб. за тонну в декабре. На офсетную бумагу — с 46,7 тыс. руб. в январе до 59,4 тыс. руб. за тонну в декабре.

С. Зайнулин считает, что подорожание вызвано как проблемами с логистикой во время пандемии и повышением цен на перевозки, так и приростом цен на древесину, который достиг в 2021 г. 50%. В Соликамскбумпроме отметили, что производство бумаги — энергоемкий процесс, поэтому наибольшую долю в структуре затрат составляют энергоресурсы и древесина. Рост цен на эти ресурсы приводит к увеличению стоимости бумажных изделий.

Газетная бумага относится к лесопромышленной продукции, а мониторинг цен на нее регулярно проводит Министерство промышленности и торговли РФ. «Действительно, в 2021 г. отмечено увеличение цен на бумажную продукцию, однако этот рост вызван критическим увеличением затрат на производство товаров, в первую очередь импортного производства: химикатов, „одежды“ и запасных частей бумагоделательных машин, логистики (как международной, так и внутренней)», — рассказали «ЭЖ» в пресс-службе ведомства.

На существенное увеличение цен осенью прошлого года правительству жаловались издатели, обеспокоенные производственной политикой отечественных ЦБК. Чтобы разобраться в ситуации, 11 ноября Минпромторг провел отраслевое совещание с участием Минцифры России, ФАС России, Союза предприятий печатной индустрии «ГИПП», РАО «БумПром», а также ведущих компаний печатной индустрии и производителей бумаги.

По итогам этой встречи чиновники и заключили, что рост цен на бумажную продукцию связан с возросшими затратами производителей. «Стороны проводят консультационные беседы между предприятиями издательской индустрии и бумажной промышленности, а также ведут работы по заключению прямых контрактов между производителями и покупателями бумажной продукции. В настоящее время дефицита бумажной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации не наблюдается», — подчеркнули в Минпромторге.

По мнению экспертов, переговоры вряд ли существенно повлияют на положение дел в отрасли и в текущем году ценовой рост продолжится. «Мы не видим предпосылок к снижению цен на офсетную, газетную или другие виды бумаг на нашем рынке в краткосрочной перспективе, особенно учитывая экспортные возможности комбинатов. И, к сожалению, начало 2022 г. подтверждает тренд на увеличение стоимости бумаг на внутреннем рынке, что приводит к росту отпускных цен на нашу продукцию, в том числе бумагу в ролях, бумагу, нарезанную в листы и перемотанную в небольшие ролики», — рассказала «ЭЖ» Наталья Дмитриева, заместитель генерального директора «Производственно-торговой компании „БИК“».

Рост цен усиливает давление на и без того сокращающийся спрос. «Спрос на газетную бумагу падает, и отрицать это нет смысла. За пос­ледние 10—12 лет количество печатных изданий в России снизилось более чем на 40%. В том числе и из-за дороговизны газетной бумаги», — сообщила «ЭЖ» Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России.

По ее словам, малым изданиям сложно выдержать рост цен на материалы при снижении стоимости рекламы в газете, поэтому они либо вообще уходят с рынка, либо переходят в цифровой формат. «Но здесь очень удачно возник тренд на устойчивое развитие, поэтому некоторые могут объяснить отказ от печатных форматов заботой об экологии. Я думаю, что в ближайшем будущем количество страниц в газетах будет сокращаться, а где-нибудь в развороте появятся огромные QR-коды для более подробного чтения материала на сайте издания», — спрогнозировала эксперт.

Для любителей классики стоимость газет увеличится. «Остановить рост цен на бумагу мы не в силах, так как все, что связано с деревообрабатывающей отраслью (а газетная бумага — это чуть ли не 50% древмассы), — это история, связанная с глобальным освоением ресурсов и масштабной вырубкой деревьев, а этот вопрос сейчас стоит очень остро и решается на совершенно других уровнях», — отметила Ю. Загитова.

Издатели опасаются, что падение производства может привести к дефициту газетной бумаги на российском рынке, сегодня типографии отмечают неравномерность поставок. Комбинаты и чиновники возражают — выпуск газетной бумаги в России превышает объем потребления, поэтому отечественные предприятия ее экспортируют. Правда, сейчас спрос со стороны импортных покупателей также снижается, в том числе из-за значительного роста экспортных цен. В 2021 г. по сравнению с 2018 г. продажи газетной бумаги за границу сократились на 21%.

Одновременно ввоз из-за рубежа увеличивается — стоимостной объем импорта газетной бумаги в рулонах или листах в 2020 г. по отношению к 2019 г. подскочил на 185%, к 2018 г. — вырос более чем в семь раз. Но за границей тренд на перепрофилирование бумажных комбинатов тоже развивается, поэтому рассчитывать на замещение отечественной бумаги импортной в случае ее дефицита издателям не приходится.

Экспорт газетной бумаги в рулонах или листах, 2016—2021 гг.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Тыс. тонн 1062,8 1125,4 1163,7 1245,6 1061,7 922,1 Млн долл. 427,9 468,2 654,2 554,0 360,9 405,4

Импорт газетной бумаги

Год 2016 2017 2018 2019 2020 Тыс. долл. 715 1500 515 1400 4000

Источник: ФТС