Пресса может подорожать из-за роста цен на бумагу

Цены на бумагу для полиграфии за год выросли на 15 %, а в ближайшие два-три месяца могут увеличиться еще на столько же. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил президент Союза предприятий печатной индустрии Сергей Моисеев. Издатели пока сдерживают рост цен на прессу, но в ближайшее время их пересмотр неизбежен, уверен он. Представители крупнейших издательских домов уже составили письмо президенту Владимиру Путину.

В письме издатели указали на проблемы бизнеса: количество киосков прессы сокращается, подписные тиражи снижаются, а запрет на рекламу отдельных видов товарных категорий сокращает рекламные доходы печатных СМИ. Одновременно растут цены на полиграфическую бумагу: в совокупности с 2014 года рост превысил 50 %. В конце прошлого года на мировом рынке выросла стоимость целлюлозы, в результате чего российские целлюлозно-бумажные комбинаты переориентировали производство на поставки сырья и газетной бумаги за рубеж, указывают авторы письма. Из-за этого цены на газетную бумагу в 2018 году поднимались уже трижды.

В таких условиях «несложно спрогнозировать стремительное падение тиражей федеральных и региональных СМИ», предостерегают издатели. В качестве мер по поддержке отрасли они предлагают ввести экспортную пошлину и обнулить импортную пошлину на бумагу, отменить НДС на полиграфическое производство печатной продукции и реализацию бумаги и картона, вернуть дотации на доставку прессы «Почте России» и отменить экологический сбор для печатных СМИ.