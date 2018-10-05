ВЦИОМ: россияне предпочитают литературу в бумажном формате, а новости — в электронном

Более половины участников опроса ВЦИОМ предпочитают читать художественную литературу в бумажном формате (56 %), а новости — в электронном (67 %). Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)^

Россияне предпочитают читать новости в электронном формате (67 %): среди молодежи (18-24 года) и мужчин этот формат наиболее распространен (89 % и 72 % соответственно). Художественную литературу читают преимущественно в бумажном формате (56 %), хотя 27 % выбирают электронный.

Электронный формат предпочитают и читатели профессиональной литературы: 42 % респондентов для чтения профессиональной или научной литературы выбирают электронную книгу, компьютер, экран смартфона или планшета (60 % и 59 % среди молодого поколения 18-24 года и 25-34 года соответственно), 33 % — бумажное издание.

Как прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, бумага сохраняет свою привлекательность у многих любителей прозы и поэзии, даже среди представителей поколения Z или «цифровых людей»:

А вот в сфере non-fiction доминирование электронного формата можно объяснить сразу несколькими причинами: во-первых, широкой доступностью такой литературы... в Сети, во-вторых, особенностями выбора источников для такого чтения — не все из них нужно читать от корки до корки..., и в-третьих — такие книги принято покупать реже, так как вероятность того, что она заинтересует кого-то, кроме ее первого читателя, заведомо ниже, чем у художественной литературы.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 сентября 2018 года. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

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