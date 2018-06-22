Экс-директор медийной экосистемы «ВКонтакте» Сергей Паранько станет новым digital-директором «Ведомостей»

Сергей Паранько, покинувший должность директора по развитию медийной экосистемы «ВКонтакте» после года работы в соцсети, займет пост digital-директора издания «Ведомости».

Паранько пояснил, что начнет работу в газете «через пару недель» и пообещал рассказать о своих обязанностях и задачах после назначения.

По словам источников vc.ru в «Ведомостях», Паранько может занять пост digital-директора до конца июня.

Сергей Паранько ушел из «ВКонтакте» в конце апреля этого года, он занимался развитием медийной экосистемы соцсети с апреля 2017 года. С 2014 года он работал в холдинге Mail.Ru Group.

Бывший digital-директор «Ведомостей» Елена Кирюшина оставила издание в конце апреля после двух лет работы. В мае она рассказала о переходе на работу в компанию «Амедиа ТВ», куда входит сервис «Амедиатека», а также телеканалы Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2.

Фото: sostav.ru