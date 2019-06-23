Новая аудитория СМИ — паренниалы

Паренниалы (Parennials — совмещение двух слов: parents и millennials) — термин, придуманный брендом Meredith для обозначения родителей-миллениалов, численность которых в США достигает 17 миллионов. «Мама-миллениал поколения Y — очень востребованный потребитель, — рассуждает Ваккариелло. — В США огромное количество молодых людей, которые становятся родителями. И оно увеличивается примерно на миллион человек ежегодно!»

Ваккариелло отмечает, что их издание уже начинает ориентироваться и на поколение Z, потому что его представители сейчас постепенно входят в тот возраст, когда люди начинают заводить семьи. Тем не менее пока что в фокусе — поколение Y: «Важнее всего то, что для миллениалов стать родителем — не просто жизненный этап, а своеобразный стиль жизни».

Лиз Ваккариелло пришла в журнал Parents из Trusted Media Brands два с половиной года назад. Углубившись в исследование читательской аудитории, Лиз обнаружила, что в США нет ни одного похожего журнала, который бы предназначался для родителей: «Это единственный журнал в стране, который может почитать мама маленького ребенка. Я хотела показать весь тот эмоциональный диапазон, с которым сталкиваются родители. Например, мы поняли, что если ставить на обложку журнала фотографии людей, на которых подписаны в Instagram наши читатели, то мы найдем отклик среди нашей аудитории».

Паренниалы отличаются от молодых родителей других поколений, которые предшествовали им. И дело вовсе не в привязанности к своему телефону. Ваккариелло называет несколько важнейших, по ее мнению, аспектов, отличающих родителей поколения Y от всех предыдущих. Более того, принимая во внимание эти аспекты, можно понять, какой именно контент данная читательская аудитория хочет получить от СМИ.

ИХ ДЕВИЗ: «ВРЕМЯ — ДЕТИ»

«Журнал Parents постоянно прислушивается к своим читателям», — заявляет Лиз Ваккариелло. Благодаря этому издание выявило одну любопытную тенденцию среди работающих родителей. Они хотят максимально увеличить время, которое им удается проводить со своими детьми. Пока в среднем это всего около 20 часов в неделю.