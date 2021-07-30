Павел Дуров подверг критике крупнейшие социальные сети за блокировку ложной информации о коронавирусе

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Facebook и Twitter за блокировку фейковой информации о COVID-19. Он утверждает, что это неэффективный способ борьбы с дезинформацией.

Дуров отметил, что в момент появления информации сложно сразу понять, научная она или нет. В качестве примера он привел блокировку сообщений о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Основатель Telegram считает, что подобные блокировки со стороны социальных сетей подрывают доверие людей к нейтральным платформам.

В своем Telegram канале он написал: «За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры». Также Дуров отметил, что в Telegram полагают, что только сами пользователи должны решать, во что им верить.

Источник: Медуза (признана Минюстом иностранным агентом)