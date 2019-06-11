Павел Дуров пригласил разработчиков из «Яндекса» в Telegram для создания аналога «Яндекс.Новостей»

Основатель Telegram Павел Дуров пригласил разработчиков из «Яндекса», работающих над «Новостями» и другими сервисами рекомендации контента, в Telegram. Приглашение он опубликовал в своём Telegram-канале.

Дуров напомнил, что он приглашал в Telegram разработчиков из «ВКонтакте» после продажи соцсети в Mail.ru Group — он говорит, что это событие напоминало «Ноев ковчег». На «Яндекс» давит политическая цензура, заявил он и пообещал, что в Telegram ее не будет:

Устройство таких сервисов, как «Яндекс.Новости», впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком. Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры.

Telegram думает о рекомендациях видео и создании блока с рекомендованными статьями, который появлялся бы после прочтения каждой статьи внутри мессенджера. Позже этот проект может стать отдельным сервисом с ежечасной подборкой и глобальным поиском по всем новостям мира, сказал Дуров:

Денежное вознаграждение в Telegram несопоставимо выше, чем в «Яндексе» или Google, но надеюсь, не это станет главной мотивацией. У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей.

Дуров опубликовал приглашение на фоне сообщений о конфликте «Яндекса» и ФСБ: спецслужбы якобы требуют от интернет-компании выдать ключи для доступа к сервисам «Почта» и «Диск», которые позволяли бы отслеживать все действия пользователей, в рамках «закона Яровой».

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