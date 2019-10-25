Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев обвинил Генпрокуратуру в попытке нарушить закон о СМИ.

Накануне ведомство попросило Минкомсвязи проработать вопрос об ограничении распространения в СМИ информации о преступлениях несовершеннолетних. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева:

Мы писали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, чтобы усовершенствовали законодательство о средствах массовой информации об информировании через СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Такая информация должна быть закрыта.

По словам Зайцевой, «нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними».

Гусев заявил изданию «Подъём», что эта инициатива безответственна: