Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев обвинил Генпрокуратуру в попытке нарушить закон о СМИ.
Накануне ведомство попросило Минкомсвязи проработать вопрос об ограничении распространения в СМИ информации о преступлениях несовершеннолетних. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Марина Зайцева:
Мы писали в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, чтобы усовершенствовали законодательство о средствах массовой информации об информировании через СМИ о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Такая информация должна быть закрыта.
По словам Зайцевой, «нельзя рассказывать о способах, как и что происходило с несовершеннолетними».
Гусев заявил изданию «Подъём», что эта инициатива безответственна:
Я считаю, что это абсолютное безобразие. Это нарушение свободы слова и свободы информации. Тогда давайте вообще запретим рассказывать о преступлениях. Якобы это приводит к новым преступлениям. О чём мы говорим? Это, наоборот, определённое предостережение. Тем более, что в средствах массовой информации зачастую не просто смакуются преступления, а говорится, почему оно возникает и кто виноват. И зачастую силовые структуры бывают виноваты в том, что случилось. Возьмите убийство девятилетней девочки в Саратове. Из-за того, что не контролировали этого негодяя силовые структуры, которые должны были держать его под контролем после тюремных сроков, произошло вот это… Они просто пытаются выгородить себя во всех этих ситуациях и пытаются нарушить закон о СМИ.
Источник: Якутия24