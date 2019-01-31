Павел Гусев возглавил московское отделение СЖР

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев возглавил Московское отделение Союза журналистов России (СЖР). Об этом ТАСС в среду сообщили в Союзе журналистов России.

30 января состоялась учредительная конференция, посвященная созданию Московского отделения Союза журналистов России — Союза журналистов Москвы (СЖМ). Председателем нового отделения был единогласно избран Павел Гусев.

В состав правления Московского отделения СЖР вошли Алексей Вишневецкий, Рафаэль Гусейнов, Михаил Гусман, Николай Зятьков, Александр Куприянов, Леонид Левин, Владимир Сунгоркин, Денис Токарский, Вячеслав Умановский, Владислав Фронин.

Как сообщил глава СЖР Владимир Соловьев, достигнута договоренность, что Союз журналистов Москвы войдет в состав Российского союза журналистов в качестве самостоятельного юридического лица с сохранением всех своих прав. Для этого, по его словам, необходимо изменить устав СЖР.

Соловьев отметил, что задачи и СЖР, и СЖМ совпадают, руководство союзов готово развивать сотрудничество в интересах профессии.

В декабре 2018 года Союз журналистов Москвы на своем съезде специально изменил устав для дальнейшего вхождения в состав Союза журналистов России.

Фото: life.ru