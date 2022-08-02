Павел Игнатов стал генеральным директором агентства UM

Новым генеральным директором UM назначен Павел Игнатов, он вступает в должность второго августа. Его предшественником была Мария Гаврилова, сейчас она продолжит карьеру в «в сфере маркетинга в другой компании на рынке IT», — сообщили в агентстве.

Ранее Игнатов был Chief Product Officer UM. «Нам очень важно, что агентство возглавит профессионал, который долгое время был частью агентства и обладает глубоким знанием всех процессов в компании и пониманием ожиданий клиентов», — говорит CEO IPG Mediabrands Наталья Осипова.

Игнатов будет развивать существующие новые бизнес-направления агентства, отвечать за усиление агентского продукта и уровня клиентского сервиса. Он начал свою карьеру в UM, где прошел путь от Junior Media Planner до Media Director, затем занял должность Chief Product Officer.

В составленном AdIndex рейтинге крупнейших рекламных агентств России UM занимает 21 место. Общий бюджет клиентов компании на размещение рекламы в ключевых медиа (ТВ, интернет, наружная реклама, радио, пресса) в 2021 г. составил 3,9 млрд руб.