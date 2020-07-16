Павел Лобков попросил прощения за «фривольное поведение»

На своей странице в Facebook журналист телеканала «Дождь» принес публичные извинения людям, которые заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

О домогательствах со стороны Павла Лобкова 14 июля на странице в Twitter рассказал журналист Александр Скрыльников. Инцидент произошёл в период, когда Александр стажировался на телеканале «Дождь».

«Я давно хотел признаться в этом, но боялся, что всю мою карьеру в журналистике начнут ассоциировать с ним», — написал Скрыльников в своем профиле в Twitter.

Александр опубликовал у себя в профиле и анонимные истории, которые ему прислали жертвы домогательств известного журналиста.

О домогательствах Павла Лобкова также рассказал бывший студент журфака МГУ Владимир Табак в своем профиле в Facebook.

Часть общественности поддержала Павла Лобкова под его постом с извинениями:

В защиту журналиста выступила и телеведущая Ксения Собчак. В профиле в Instagram она высказалась: