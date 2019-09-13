Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»

Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Программа «Бремя новостей», автором и ведущим которой является Лобков, будет закрыта. Другие сотрудники программы «Бремя новостей» займутся новым проектом «Дождя».

На «Дождь» Лобков перешел в феврале 2012 г. после того, как был уволен с телеканала НТВ, сотрудником которого был в 1993–2006 и 2008–2012 гг. Помимо «Бремени новостей» Лобков ведет вечерние новости и спецэфиры.

У Лобкова есть предложение от «Газпром-медиа», а именно – работать в интернет-проектах канала «Пятница», рассказали двое людей, знакомых с Лобковым. Сам он отказался от комментариев.

Представитель «Пятницы» подтвердил «Ведомостям», что Лобков присоединился к команде канала и займется научно-популярным проектом. Других деталей он не раскрыл. Еще один бывший сотрудник «Дождя», исполнительный продюсер Светлана Гуляева стала креативным продюсером «Пятницы» и будет отвечать за развитие YouTube-проектов.