В СЖР рассказали о проблеме зарплат в СМИ

Проблему с зарплатой журналистов в регионах РФ могут начать решать после утверждения профессиональных стандартов, заявил председатель Союза журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев на пресс-конференции, посвященной конкурсу для журналистов и редакций СМИ:

Когда мы утвердим эти профессиональные стандарты, мы сможем, может быть, какую-то и сетку по оплате, в том числе составить. Потому что есть тяжелая проблема у нас в журналистике — это зарплата журналистов на региональном уровне. Это просто слезы… Я надеюсь, что эта наша деятельность поможет как-то это сформировать, так как это очень важно.

Он отметил, что решение о создании центров независимой квалификации журналистики, СМИ и медиа может приниматься «даже на базе наших региональных отделений».

С 1 июля 2016 года в связи с внесенными коррективами в Трудовой кодекс и другие законодательные акты РФ, началось поэтапное внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, предприятий и учреждений РФ, в том числе редакций СМИ, медиа холдингов и других информационных и медиа структур. В соответствии с ФЗ «О независимой оценке профессиональной квалификации», вступившим в действие с 1 января 2017 года, в РФ должны создаваться центры оценки квалификации (ЦОК), где работнику СМИ будет выдаваться документ, подтверждающий соответствие его профессиональной квалификации государственному профессиональному стандарту.