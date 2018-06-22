Подписчик, не спи!

Каждое третье СМИ на планете имеет пейволл. Кроме Греции — так сложилось исторически. Больше всего закрытого контента в бельгийских СМИ — 70 %. Несмотря на это люди постоянно ищут альтернативные источники бесплатного контента.

Распределение моделей пейволла в исследовании выглядит следующим образом:

1. комбинация «жесткого» пейволла с пробным периодом — 8 %

2. «meter» с ограничением по объему бесплатных прочтений — 12 %

3. «freemium» с ограничением по конкретным позициям (включая гибрид с ограничением по объему) — 77 %

4. «динамический» с ограничениями под конкретного пользователя — 2 %

5. «поддерживающий», когда члены клуба спонсируют других читателей — 2 %

Таким образом, пока что модель freemium остается наиболее популярной среди издателей, несмотря на призывы Innovation International Media Consulting Group переходить на динамический пейволл.

Вопрос, который занимает экспертов всего мира не первый год — почему люди вообще платят и соглашаются на пейволл? Мы помним данные Digital News Report 2017 года, которые показали, что 30 % людей отвечают так: «Это позволяет получить доступ к новостям на планшете или смартфоне». На втором месте был ответ — мне предложили неплохую сделку. Только 13 % (наименее популярный ответ) ответили, что хотели бы поддержать качественную и независимую журналистику.

Но в то же время производители не журналистского контента давно и с успехом приучают аудитории платить (такие как Netflix и Spotify), и только издатели всего мира остаются очень медленными в воспитании таких привычек. 93 % медиа делают разные предложения в зависимости от платформы распространения контента, в то время как производители видео и аудио контента делают одно предложение — «Хороший контент не привязан к устройству» (логика Netflix).