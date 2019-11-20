Медиа
Аналитика

Многие издания в США и Европе перешли на цифровые подписки

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
11
от
20 ноября 2019

Ноя 20, 2019

Медиа

Клуб
Подписка становится основной статьей цифрового дохода
Многие издания в США и Европе перешли на цифровые подписки

Национальные проекты

Наталья Козлова: «Городская газета с небольшим тиражом не в состоянии...
Губкинская газета «Новое время» занимается реализацией спецпроектов уже пять лет 

Профессия

Клуб продвинутого журналиста. Ежегодный праздник: креатив или стандартная...
Каждый редактор знает наверняка: труднее всего «отписывать» ежегодные праздники. Какой текст выдаст корреспондент?

Вам будет интересно: