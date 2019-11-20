Перейти к основному содержанию
Toggle navigation
Клуб
Войти
Мой кабинет
Выйти
Новости
Рубрики
Архив
Клуб
Проекты
Редакция
Контакты
О журнале
Рассылка
Войти
Регистрация
Подписка
Медиа
Аналитика
Многие издания в США и Европе перешли на цифровые подписки
Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
оформить членство
в Клубе Журналиста
.
оформить редакционную подписку на
полгода
или
год
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
№
11
от
20 ноября 2019
Подписаться на журнал
Подписаться на рассылку
Ноя 20, 2019
Медиа
Клуб
Подписка становится основной статьей цифрового дохода
Многие издания в США и Европе перешли на цифровые подписки
Национальные проекты
Наталья Козлова: «Городская газета с небольшим тиражом не в состоянии...
Губкинская газета «Новое время» занимается реализацией спецпроектов уже пять лет
Профессия
Клуб продвинутого журналиста. Ежегодный праздник: креатив или стандартная...
Каждый редактор знает наверняка: труднее всего «отписывать» ежегодные праздники. Какой текст выдаст корреспондент?
Вам будет интересно:
×
Ошибка на сайте
Описание ошибки
*
Если Вы нашли ошибку на сайте, пожалуйста, сообщите нам о ней.
Форма поиска
Войти в клуб
Логин
*
Пароль
*
Регистрация
Забыли пароль?