Печатной версии «Новой газеты» аннулировали лицензию СМИ

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации «Новой газеты» недействительной.

Причиной для подачи иска послужило «непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки». По словам главного редактора «Новой» и Нобелевского лауреата премии мира Дмитрия Муратова решение суда будет обжаловано.

При этом сохраняется право на торговую марку «Новая газета». Оно действует до 2030 года и закреплено за ЗАО ИД «Новая газета».

Весной «Новая» получила два предупреждения за упоминание иноагентов без маркировки. После этого, 28 марта, редакция объявила и приостановке работы. Однако данные предупреждения Роскомнадзора касались именно сайта «Новой газеты», который тоже зарегистрирован как СМИ. Заседание об отзыве лицензии у портала пройдет в середине сентября.

Кроме того, завтра состоится суд по иску РКН об отзыве лицензии у «Новой рассказ-газеты» — это журнал, который редакция запустила после приостановки выхода основного издания.