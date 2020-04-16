Печатные издания Петербурга запустили флешмоб #газетаживи

Редакторы и директора крупнейших печатных изданий Санкт-Петербурга запустили флешмоб #газетаживи. Как объяснил «ДП» один из участников акции, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, цель — привлечь внимание читателей и властей к непростой судьбе бумажных изданий во времена экономического кризиса и пандемии COVID–19.

Автором задумки стал директор петербургского отделения «Комсомольской правды» Иван Власов. Флешмоб заключается в том, что участвующие в нем руководители СМИ фотографировались с газетами других участников и ставили хештег #газетаживи.

Флешмоб также поддержали генеральный директор АО «ДП Бизнес Пресс» Наталия Шелудько («Деловой Петербург»), генеральный директор «АиФ-Петербург» Алина Клименко, генеральный директор ЗАО «Медиа Пресс» Алексей Блинов («Панорама ТВ»), директор Северо-Западного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Анжелика Гурская и руководитель ОП «Хёрст Шкулёв Паблишинг» в Петербурге Ольга Бортникова («Телесемь»).

«Идея акции была в том, чтобы каждый руководитель сделал селфи именно с чужим изданием. Чтобы было очевидно — мы боремся за общее дело, а не делимся по принципу “мой совочек — твой песочек”«, — сказала «ДП» директор отделения «Российской газеты» Анжелика Гурская.

По словам директора «КП» Ивана Власова, газеты живут, пишутся, печатаются и читаются. Но сегодня им как никогда прежде нужна поддержка.

«Во–первых, нужно внести печатные СМИ в список товаров первой необходимости. Во–вторых, стоит ввести для них особые налоговые режимы и льготные ставки по аренде. В отличие от других видов бизнеса, мы не можем позволить себе значительное сокращение расходов. Потому что в этом случае мы перестанем выходить», — сказал Власов.