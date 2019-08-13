Печатные СМИ Латвии находятся на грани закрытия

Печатные СМИ Латвии находятся в очень непростой ситуации. До 23 августа им необходимо заключить договоры с Latvijas pasts, чтобы с 1 октября, традиционно, начать подписную кампанию, которая проводится до нового года, поскольку газеты и журналы по подписке распространяются через почту. Но в этом году издателей, как и подписчиков, ждет неприятный сюрприз.

Почта объявила об изменении тарифов на доставку. Они выросли примерно в 4 раза. Это значит, что цена только доставки ежедневной газеты читателям в год составит около 150 – 200 €. И это не считая себестоимости самого издания. Вряд ли кто-то будет готов платить за любимую газету такие деньги.

Издатели не спешат подписывать «кабальный договор» с почтой. Грозят почте даже бойкотом. Понятно, что они потеряют большинство, если не всех подписчиков. Сетка тарифов составлена так, что доставка по Риге, Елгаве, и другим крупным городам станет даже дешевле, чем сейчас, а вот читатели в сельских районах почувствуют на себе всю «прелесть» подорожания.

Латвийцы останутся без газет?

До сего момента затраты на доставку СМИ до абонентов почте компенсировали из госбюджета — через Министерство сообщений. Сумма компенсации составляла порядка 5 миллионов евро в год. Но в этом году были проведены реформы. Вопрос компенсаций на доставку СМИ был переведен из Министерства сообщений под контроль Министерства культуры. А там объявили, что в бюджете на следующий год денег на компенсации не предусмотрено.

На днях представители Ассоциации издателей прессы дошли уже до президента страны Эгилса Левитса, чтобы сообщить ему о ситуации — с нового года регионы Латвии могут остаться без печатных изданий. Председатель правления Ассоциации Гунтарс Клявинскис после встречи с главой государства заявил, что президент выразил понимание роли печатных СМИ в развитии Латвии.

На переговорах обсудили вариант решения проблемы — пустить на компенсации за доставку печатных СМИ средства, которые были предусмотрены в бюджете на покупку новых электропоездов (говорят, там остался небольшой резерв). Клявинскис отметил, что уже во вторник, 13 августа, правительство может утвердить решение о предоставлении необходимого финансирования «и с печатными изданиями все будет в порядке».

Советник президента страны Айва Розенберга подчеркнула, что, согласно заявлению главы государства, «этот вопрос является частью стратегического видения информационного пространства Латвии». Проблема затрагивает не только область коммерции, но и вопрос информирования общественности и конституционные права всех жителей. Советник президента отметила, что он «абсолютно четко» поддерживает просьбу ассоциации и считает, что жители всей страны должны получать максимально широкий спектр изданий.

В правительстве, по данным источников, хотя и «морально сочувствуют» издателям, однако, разводят руками, когда дело доходит до конкретных действий — найти деньги и возобновить компенсации почте.

Нет газет, налогов, работы

Подорожание расценок на доставку грозит не только столичной, но и региональной прессе. Отразится это и на работе почтальонов.

Вот что заявил газете Diena заместитель председателя Ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис:

Все это приведет к тому, что придется ликвидировать сеть доставки прессы по всей Латвии, поскольку у почтальонов больше не будет работы. Нет никаких индикаций к тому, что читатель согласится со стремительным подорожанием, например, региональной газеты. Сейчас подписка на нее стоит 6,5 €, в месяц, и скорее всего, он не будет готов платить в следующем году 8,5 €,. Я понимаю, что господам в Риге, которые кушают обеды за 20 евро в день, не понятно, что на селе для людей подорожание с шести до восьми евро - очень заметно, но это так.

Медиаэксперт, издатель Андрей Козлов полагает, что желание тех чиновников, которые решили сэкономить на доставке почты 5 миллионов €, в год, обернется гораздо большими потерями для бюджета.

Во-первых, если читатели откажутся от подписки, почта не выиграет, а потеряет деньги, которые она до этого получала за доставку печатных изданий. Во-вторых, газеты и журналы вынуждены будут закрыться, а это обернется недополучением в бюджет налогов (в том числе косвенных, от рекламных поступлений) а также, потерей рабочих мест.

Подписная кампания на печатные СМИ может быть отложена до 1 ноября. Ну а если все пойдет не так, то количество печатных СМИ в стране сильно сократится. И понятно, что даже если издатели справятся с возникшей ситуацией, то потерянных подписчиков уже будет не вернуть.

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