Печатные СМИ: локдаун—еще не нокаут

В России первое полугодие 2020 года выдалось непростым для всех медиа, и пресса не стала исключением. В дополнение к традиционным проблемам печати — падению тиражей, рекламных бюджетов и читательской аудитории — добавилась пандемия COVID-19. Но если бюджеты во всех остальных медиа снижались, когда кризис набирал обороты, и если не увеличивались, то хотя бы замедляли падение по мере выхода из ограничений, то печатные СМИ реагировали на локдаун с гораздо большей задержкой.

Когда в декабре выходили прогнозы для рекламного рынка, никто и подумать не мог, что уже через три месяца ситуация во всем мире изменится кардинально: если в конце года эксперты предрекали мировому рекламному рынку бодрый рост в 4%, то в июне исследователи склонялись к падению от −7% до −12% с последующим восстановлением в 2021 году.

По прогнозам агентств Zenith, Magna и GroupM, снижение рекламных доходов ожидает в 2020 году все медиа, при этом в печатной прессе динамика традиционно ниже, чем по рынку в целом.

В России по итогам первого полугодия отрицательную динамику продемонстрировали все сегменты, а пресса оказалась на последнем месте по рекламным бюджетам и по глубине падения доходов. В данном периоде впервые даже сегмент интернета показал отрицательную динамику (−1%), а объем всего рекламного рынка в России, по данным АКАР, снизился на 9%.

По итогам первого квартала 2020 года печатная пресса показала вполне умеренную для себя динамику в -22% (данные АКАР). Умеренную, потому что падение рекламных бюджетов в печатных СМИ продолжается уже многие годы: за 2019 год рекламные инвестиции в прессу снизились на 17%, а за 2018 год — на 12%. Таким образом, первый квартал 2020 года — это всего лишь продолжение негативных тенденций, носящих общемировой характер. Кроме того, динамика 2019 года объясняется закрытием ряда крупных изданий. Можно сказать, что в первом квартале кризис практически не отразился на печатных СМИ. Однако уже во втором квартале 2020 года ситуация резко ухудшилась.

Второй квартал — а это апрель, май и июнь — время, когда пандемия во всем мире была в самом разгаре. В эти месяцы сохранялись ограничения на многие виды деятельности, и рекламодатели не спешили проявлять активность в условиях неопределенности. Как итог — во втором квартале доходы печатной прессы упали на 64%, газеты показали −78%, а журналы — −55%. Таким образом, в первом полугодии 2020 года объем рекламных инвестиций в печатную прессу сократился на 44%, динамика газет — −53%, динамика журналов — −-39%.

Остановимся подробнее на ситуации в центральной прессе.

ТИПЫ ИЗДАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

По оценке АКАР, доходы от рекламы в печатных изданиях центральной прессы в первом полугодии 2020 года составили 3,3 млрд руб., что на 43% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Динамика газет и журналов не была равномерной. Рекламные бюджеты газет снизились на 55% и составили 0,7 млрд руб., а журналов — на 38%, до 2,6 млрд руб. 78% бюджетов центральной прессы обеспечиваются журналами: 63% ежемесячниками и 15% еженедельниками. Рекламные доходы газет составляют 22%, из них 11,5% приходится на ежедневные газеты и 10,6% — на еженедельные. По сравнению с первым полугодием 2019 года произошло смещение доли бюджетов в пользу ежемесячных журналов. Так, ежемесячники увеличили долю на 9 п. п., ежедневные газеты потеряли 4 п. п., еженедельные газеты и журналы — 2 п. п. и 3 п. п. соответственно.

Самыми рекламируемыми товарными категориями в ежемесячных журналах являются «Одежда, обувь, аксессуары» (26% бюджетов) и «Парфюмерия и косметика» (18%): совокупно они обеспечивают 44% рекламных доходов ежемесячников. В еженедельных изданиях лидирует «Медицина и фармацевтика», доля этой категории в еженедельных газетах составляет 48%, а в еженедельных журналах — 19%. В ежедневных газетах наиболее активно рекламируются «Часы, украшения, ювелирные изделия» (22% бюджетов). Также в ежедневных газетах самая высокая среди всех типов изданий доля рекламы формата Classified (мелкоформатные объявления) — 8%.

Как правило, динамика различных типов изданий отличается не более чем на 10 п. п., но в первом полугодии 2020 года газеты и журналы показывали совершенно разную динамику: от −7% у еженедельных газет в январе до −94% у ежедневных газет в апреле.

Как видно из таблицы 3, бюджеты для всех типов СМИ снижаются плавно от месяца к месяцу, а самым сложным месяцем в первом полугодии 2020 года для всех типов печатных СМИ был июнь. Схожая динамика наблюдается в ежемесячных журналах. Доходы от рекламы в ежемесячных журналах занимают более 60% в структуре бюджетов всей печатной прессы. Это вполне объяснимо: именно там самая высокая концентрация рекламодателей класса «люкс». Очевидно, что ситуация на рынке прессы в значительной степени зависит от положения дел в ежемесячниках. Наиболее сильное падение ежемесячные журналы испытали в июне, тогда как во всех остальных типах изданий в этом месяце ситуация начала понемногу улучшаться. При этом в апреле, когда еженедельные и ежедневные издания демонстрировали резкое и глубокое падение, бюджеты ежемесячников сократились не так сильно. Это связано с тем, что ежемесячники, как правило, готовят за два месяца до выхода, то есть апрельские номера готовились в феврале, когда никакой пандемии еще не было, а вот подготовка июньских пришлась как раз на апрель — месяц наиболее серьезных ограничений.

Еженедельные издания — и газеты, и журналы — демонстрируют схожую динамику. Наибольшее сокращение рекламных доходов пришлось на май, в июне снижение несколько замедлилось.

Самая негативная динамика наблюдается у ежедневных газет с резким падением в апреле и последующим улучшением, если только это можно так назвать, в мае и июне. Ежедневные газеты — это единственный тип печатных изданий, способный молниеносно реагировать на внешнюю ситуацию, и, конечно, именно они первыми приняли на себя удар, вызванный коронакризисом. Как только вступили в силу первые ограничения, издатели резко сократили число выходов, и ежедневные газеты стали выходить через день. Таким образом, количество номеров ежедневных газет во втором квартале сократилось на 70%, а по итогам первого полугодия — на 51%. Рекламная площадь уменьшилась на 73% во втором квартале и на 53% в первом полугодии. Что же касается бюджетов, то они ожидаемо сократились еще сильнее. При этом нормальная периодичность ежедневных газет до сих пор не восстановилась, а это значит, что снижение будет продолжаться.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НИШИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

В первом полугодии 2020 года все тематические группы печатных изданий продемонстрировали снижение рекламных доходов. Среди топ-10 издательских ниш самое глубокое падение бюджетов наблюдается у ежедневных качественных газет и еженедельных массовых газет (−54% и −52% соответственно), а также ТВ-гидов (—51%). В лидирующей группе «Женские журналы» бюджеты сократились на 28%. Снижение рекламных инвестиций в пределах 20% наблюдается в нишах, не входящих в топ-10: «Кроссворды и развлекательные» (−17%), «Туризм и путешествия» (−18%), «Здоровый образ жизни» (−19%).

Сокращение рекламных доходов в наименьшей степени затронуло женские журналы (−28%), мужские журналы (−35%) и интерьерные издания (−36%), при этом женские журналы обеспечивают 34% бюджетов всей центральной печатной прессы. У еженедельных массовых газет доля 10%, у изданий о кино и знаменитостях — 9%. Таким образом, только в этих трех группах изданий аккумулируется более 50% бюджетов центральной прессы, совокупно они снизились на 36%. При этом прочие группы изданий продемонстрировали совокупное сокращение доходов на 56%. Это говорит о том, что снижение объема рекламы на рынке центральной прессы в значительной степени обуславливается глубоким падением в некрупных издательских нишах, в то время как крупнейшие тематические группы чувствуют себя относительно хорошо.

ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

Единственной товарной категорией, в которой произошло не сокращение, а увеличение рекламных бюджетов в прессе, является «Социальная и политическая реклама». Скорее всего, значительную роль здесь сыграли объявления о необходимости соблюдения правил безопасности, связанных с COVID-19, — самоизоляции, масочного режима и принципов социального дистанцирования. Все остальные товарные категории продемонстрировали отрицательную динамику.

Наиболее глубокое падение среди десяти крупнейших товарных категорий наблюдается в категориях «Медицина и фармацевтика» и «Легковые автомобили» (−50%). В меньшей степени рекламные бюджеты снизились в лидирующей категории «Одежда, обувь, аксессуары» (−28%). Совокупная доля трех крупнейших категорий в первом полугодии 2020 года составила 43%, что на 3 п. п. больше, чем за аналогичный период 2019 года. Рекламные бюджеты трех лидирующих категорий совокупно снизились на 38%. Такая динамика сопоставима с динамикой десяти крупнейших категорий и ниже общерыночной.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ

Что касается распределения долей между группами рекламодателей в первом полугодии 2020 года, то доля 20 крупнейших рекламодателей увеличилась на 4 п. п. (до 33%), в то время как доля некрупных рекламодателей снизилась на 5 п. п. (до 40%).

Бюджеты 20 крупнейших рекламодателей снизились на 34%, группа рекламодателей поменьше урезала бюджеты в центральной прессе на 41%, их доля увеличилась на 1 п. п. (до 26%) по сравнению с первым полугодием 2019 года. Совокупные бюджеты некрупных рекламодателей сократились сильнее всего, на 49%. Доля рекламодателей группы Classified не изменилась, их бюджеты снизились на 45%.

НАЧАЛО КРИЗИСА

Ситуация в центральной печатной прессе развивается соответственно законам кризисного времени. Анализ крупнейших ниш, товарных категорий и рекламодателей показывает, что в данных группах сокращение бюджетов не такое сильное, как по рынку в целом. Их доля увеличивается за счет уменьшения доли более мелких игроков.

Но, к сожалению, для печатной прессы это лишь начало кризиса. В полной мере он проявит себя в третьем квартале. Третий квартал традиционно — время снижения как аудитории, так и рекламных бюджетов. В это время люди больше гуляют и меньше читают, некоторые издания делают перерывы и выходят с меньшей периодичностью (например, интерьерные издания не выходят в августе, а некоторые еженедельные журналы выходят раз в две недели). И это все характерно для обычного, некризисного периода.