Печатные СМИ в Приморье столкнулись с ростом цен на печать

Районные СМИ Приморья в первый день весны получили письма от типографий, где уведомляются о росте цен на печать, сообщило Приморское отделение Союза журналистов.

ООО «Реклама ТВ» из Находки в связи с ростом цен на расходные материалы вынуждена с 9 марта поднять цены на печать газет на 25%.

Арсеньевский «Полицентр» готов сдерживать цены до 1 апреля, используя запасы, потом также, скорее всего, будет вынужден их повысить.

АО «Дальпресс» с 15 марта также пересматривает цены на производство полиграфической продукции и вводит 100% предоплату на услуги типографии.

Руководители печатных СМИ Приморья говорят о том, что без поддержки государства с данной ситуацией они вряд ли справятся.

Приморское отделение Союза журналистов России готовит обращения в центральный СЖР и органы власти.