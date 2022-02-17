Пензенский суд не нашел виновных в недопуске журналиста «7х7» на участок во время выборов в Госдуму

Железнодорожный районный суд Пензы отказал в удовлетворении иска корреспондента «7х7» Евгения Малышева к представителям участковой избирательной комиссии № 76 о нарушении прав журналиста. Малышев жаловался на то, что во время выборов в Госдуму 2021 года члены УИК не пустили его на подсчет голосов на избирательный участок № 76, где наблюдатели Екатерина Великая и Владимир Кузнецов сообщили об угрозах. Как рассказал корреспондент, в суде председатель УИКа Татьяна Башкирова рассказала, что ни полицейские, ни члены комиссии не оповестили ее о приходе журналиста.

— Представители ТИК [на суде] задали резонансный вопрос, почему Великая и Кузнецов не сказали председателю УИКа о том, что пришел журналист. Они действительно этого не говорили. Наблюдатели ответили, что боялись за свою жизнь и здоровье. Им как раз угрожали [члены УИК] Дмитрий Михейкин и Александр Коваленко (которые вытолкали Малышева из участка). Доказательств того, что председатель знала о приходе журналиста, предоставлено не было, — рассказал Евгений Малышев.

Суд в том числе опросил полицейских, которые дежурили на участке № 76 в день выборов. Майор полиции Сергей Майкенов на заседании утверждал (аудиозапись есть в распоряжении «7x7»), что не видел удостоверения журналиста, поэтому не пустил Малышева в помещение на подсчет голосов. Однако, по словам корреспондента, он показал полицейскому аккредитацию и зафиксировал это на видео. Евгений Малышев планирует обратиться в прокуратуру с требованием проверить Майкенова на дачу ложных показаний.

Членов УИК Дмитрия Михейкина и Александра Коваленко, которые не дали журналисту пройти в помещение, опросить не удалось: они не явились ни на одно заседание и не ответили на звонки из суда.

— Лично я расцениваю этот долгий процесс, как помощь судьи Елены Макушкиной, которая дала мне возможность услышать почти все стороны и добыть почти всю интересующую меня информацию, которой не было в формальных ответах территориальной и областной избирательных комиссий, — прокомментировал процесс Евгений Малышев.

В ночь с 19 на 20 сентября 2021 года при подсчете голосов на выборах депутатов Госдумы наблюдатель Владимир Кузнецов и член УИК с правом совещательного голоса Екатерина Великая сообщили корреспонденту «7х7» Евгению Малышеву об угрозах и провокации в их адрес. По их словам, на участке № 76 им не давали следить за подсчетом и оттеснили от стола с бюллетенями, а двое мужчин угрожали физической расправой и не давали фиксировать нарушения на камеру.

У входа в избирательный участок в здании школы Малышев встретил двух полицейских. Он предъявил им аккредитационное удостоверение журналиста, выданное избирательной комиссией Пензенской области. Оно позволяет присутствовать на избирательном участке во время подсчета голосов. Однако правоохранители заперли дверь изнутри и отказались пускать журналиста.

Малышев заявил о нарушении статьи 30 закона «Об основных гарантиях избирательного права» и вызвал патрульно-постовую службу. Но охрана не открыла дверь полицейским. Когда корреспондент попытался попасть в помещение через открытую дверь аварийного выхода, члены УИК грубо вытолкали его на улицу.

Евгений Малышев подал иск в суд по статье 218 КоАП РФ, которая позволяет гражданам оспаривать действие или бездействие участковой комиссии. Он обратился в суд после того, как председатель избирательной комиссии Железнодорожного района Наталья Зотова не выявила нарушений. В ответе комиссии было указано, что «неизвестные» выломали дверь запасного входа, проникли в помещение для голосования и «не предъявили никаких документов».