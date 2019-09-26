Как районной газете удается удерживать подписные тиражи и привлекать молодежь

«Наших авторов читатели узнают даже не глядя на подпись»
ОБ ОНЛАЙНЕ И АУДИТОРИИ
Когда десять лет назад «Перекресток» открывал свой новостной сайт, мы не пошли простым путем, как многие, — дублировать новости газетные, а еще проще — выкладывать готовые полосы. Понятно же было, что тираж покатится вниз: зачем выписывать газету, если полосы можно почитать на сайте? Со временем выстроились, считаю, правильные отношения между журналистами газеты и сайта. Сайт продвигает газету, размещая анонсы выпусков и отдельных материалов, сообщения о подписке, акциях, конкурсах. В газете мы рассказываем о проектах и конкурсах на сайте, а журналисты, сдавая материалы в газету, не забывают делать приписку «Еще больше фото на нашем сайте» с указанием адреса. Со временем появилось много совместных проектов: «Служат в армии ребята», «Наша елка непростая», «Мгновения любви», «Друг детства» и т. д. Только что закончился последний конкурс — «Мой школьный альбом», и мы обсуждаем, какие конкурсы, проекты, акции запускать в будущем году.
Все фото и материалы конкурсов поступают для размещения на сайте, перед завершением конкурса даем читателям возможность проголосовать за лучшие, на их взгляд (для этого есть номинация «Приз зрительских симпатий»), затем жюри определяет победителей и отбирает лучшие фото для публикации в газете. Совместные акции, опросы тоже укрепляют дружбу сайта и газеты, превращая их из соперников в партнеров.
Сегодня белокалитвинский информационный портал «Перекресток» — ведущий информационный ресурс города Белая Калитва и Белокалитвинского района Ростовской области — зарегистрирован как электронное СМИ. У нас есть группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Twitter, Facebook. Ядро подписчиков составляют белокалитвинцы в возрасте 25-34 года (30,7 %) и 35-44 года (23,6 %).
Радуемся мы и новым подписчикам газеты из числа молодежи, активно работаем с молодежными и другими общественными партиями и движениями. Семь лет назад на базе «Перекрестка» организовали с ними постоянно действующий
«Круглый стол «Перекрестка», на котором обсуждаем самые актуальные проблемы, в том числе реализацию нацпроектов на территории района, развитие села, вопросы экологии. На последней встрече обсуждались проблемы «мусорной реформы», сейчас готовится круглый стол по вопросам здравоохранения.
О ПОЧТЕ И ПОДПИСКЕ
Десять лет назад редакция создала собственную службу подписки и доставки, не прервав при этом взаимоотношения с «Почтой России». Подписку мы ведем и в городе, и в районе, но доставку организовали только по городу, подписанные экземпляры по району передаем на доставку почте. Редакция не смогла бы организовать рентабельную доставку по району протяженностью 170 км. Да, были времена, когда с почтой складывались непростые отношения, в основном из-за роста тарифов и плохой доставки. Что в принципе и толкнуло нас на создание собственной службы.
Сегодня у нас добрые партнерские отношения с Белокалитвинским почтамтом, не считая нового роста тарифов на доставку, в чем не их вина. Дважды в год мы совместно с руководством почты объезжаем все почтовые отделения (а их сорок), встречаемся с почтальонами и читателями, обсуждаем итоги подписки очередного полугодия, награждаем лучших. Этой традиции больше двадцати лет. Причем определяем лучших и среди почтальонов, и по отделениям. Два года как прижилась другая традиция — поздравлять коллективы почтовых отделений, которые первыми досрочно выполнили свои планы по подписке.
Мы по-прежнему делаем ставку на подписку, а не на розницу. И это правильно, особенно если газета выходит не еженедельно, а два-три раза в неделю.
ОБ ОПЫТЕ И МОЛОДОСТИ
Конечно, успех газеты и ее тираж зависят от многих факторов. И главные среди них — кадры и связь с читателями. Нашей редакции повезло: здесь работают талантливые журналисты, кад рового голода не испытывали никогда. Все «перекрестовцы» неповторимы и уникальны. Многие читатели говорят, что узнают автора по тексту, не глядя вниз, на подпись. Это значит, что журналистам поставлен высший балл, потому что писать собственным стилем свойственно только талантливым. И доказательство тому — победы в федеральных и областных конкурсах. Так, недавно Любовь Азарова и Альбина Турчанинова стали победителями конкурса ОНФ «Правда и справедливость»; Александр Кравченко, ответственный за тематический выпуск «Майдан» о казачестве, дважды принес победу «Перекрестку» в конкурсе «Патриот России»; Сергей Понедельченко дважды занимал первое место в областном конкурсе «СМИ против коррупции». Дух состязательности и взаимовыручки царит в коллективе, а еще тяга к новому, знаниям. Журналисты активно участвуют в вебинарах и обучающих семинарах. Например, недавно благодаря «АНРИ-Медиа» модератор сайта Наталья Соловьева участвовала в семинаре-тренинге в Риге, а заместитель главного редактора Сергей Понедельченко проходил двухнедельную практику в известном питерском медиахолдинге «Фонтанка. ру».
Любому коллективу нужны свежая кровь, свежие мысли. В этом году в «Перекрестке» летнюю практику проходили пять студентов факультетов журналистики двух университетов. Надеемся, что кто-то да вернется в Белую Калитву. Сейчас в редакции работают два наших выпускника журфака — Оксана Малынкина и Наталья Соловьева, учится на факультете журналистики молодой корреспондент Юлия Бородина. Они — продолжатели традиций районки, где всегда приветствуются неравнодушие, любовь к читателям, порядочность. «Журналист должен быть совестливым», — говорят у нас. Это значит, ни один вопрос (а у нас их только по SMS, телефонным звонкам и электронной почте приходят десятки в день), ни одно письмо, обращение нельзя оставлять без ответа. Это значит, нужно выезжать в любую точку района, где нас ждут. И потом об этом рассказать на страницах «Читатель и газета», «Хуторок», «Молодо-зелено», «Правовое поле» и др.
О СПЕЦПРОЕКТАХ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Есть темы, которые для «Перекрестка» особенно важны. И которые сегодня отражают реализацию национальных проектов. Это здравоохранение, здоровый образ жизни, экология.
Более двадцати лет выходит ежемесячное приложение к газете «Будь здоров». За эти годы у него появились свои авторы, эксперты. Читатели получают самую разнообразную информацию о здоровом образе жизни, ответы на свои вопросы, консультации наших медиков, узнают о диспансеризации и развитии медицины. Нравится подписчикам и другое тематическое приложение — «Дом и околица». Об экологии журналисты пишут на страницы «Живых ключей», за выпуск которых отвечает Денис Алентьев. Тем предостаточно для района, где протекает семь рек, много древних курганов, заповедников и памятников природы, редких трав, птиц, насекомых, рыб и животных, особо охраняемых и занесенных в Красную книгу. Много экологических акций, проектов реализовали мы на страницах газеты: «Чистые реки — зеленые берега», «Осторожно, свалка!», «Добрый поступок», «Посади дерево». Мы рассказываем о народной инициативе, о волонтерах, экологических отрядах — обо всех, чьими усилиями появляются в городе и районе новые скверы, пляжи, детские и спортивные площадки, чистые берега. Ну и, конечно, вместе боремся с браконьерами и вандалами.
Большинство тем подсказывают читатели, с которыми мы на связи круглосуточно — по SMS, по электронной почте. Но это не отменяет живого общения, поэтому в редакцию приходит много посетителей, в том числе более 800 подписчиков, которые оформили подписку без доставки и дважды в неделю приходят за свежим номером в редакцию.
Еще одно направление творческой деятельности «перекрестовцев» — издание буклетов, сборников местных поэтов и писателей, а также глянцевого журнала для семейного чтения «Две Сестры», названного в честь знаменитых в нашем районе гор. Он издается 13 лет, и здесь есть размах для творчества и наших журналистов, и постоянных авторов. Некоторые проекты «Перекрестка», как это стало с «Художниками Белой Калитвы», потом воплощаются в буклеты. Кстати, местные проекты очень популярны среди читателей: это и «Реки нашего района», и «Белокалитвинские мосты» (их много в каждом из 12 поселений, при наличии семи рек), и «Заповедные места», и «Едим в Белой Калитве». Последний реализуется на страницах газеты уже три года, потому что открываются новые кафе и другие точки питания, о которых надо рассказать и выставить баллы. Да и в старые заглянуть нужно — посмотреть, что там поменялось. Это мастерски делает наш журналист Денис Алентьев, имеющий квалификацию повара.
Главное, читатели знают, что мы рядом, всегда откликнемся, нам не слукавить и не отмолчаться перед ними. «Перекресток» — наш общий дом: многие семьи выписывают газету из поколения в поколение уже почти 90 лет.
Общественнополитическая газета «ПЕРЕКРЕСТОК» (г. Белая Калитва, Ростовская область) издается с 1 марта 1931 года. Выходит два раза в неделю. Тираж одного номера — 12 000 экземпляров.
Учредители: правительство Ростовской области, администрация Белокалитвинского района, МУП «Редакция газеты «Перекресток».
Сайт: perekrestokinfo.ru