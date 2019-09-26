Национальные проекты

Как районной газете удается удерживать подписные тиражи и привлекать молодежь

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пресса

«Наших авторов читатели узнают даже не глядя на подпись»

ОБ ОНЛАЙНЕ И АУДИТОРИИ 

Когда десять лет назад «Перекресток» открывал свой новостной сайт, мы не пошли простым путем, как многие, — дублировать новости газетные, а еще проще — выкладывать готовые полосы. Понятно же было, что тираж покатится вниз: зачем выписывать газету, если полосы можно почитать на сайте? Со временем выстроились, считаю, правильные отношения между журналистами газеты и сайта. Сайт продвигает газету, размещая анонсы выпусков и отдельных материалов, сообщения о подписке, акциях, конкурсах. В газете мы рассказываем о проектах и конкурсах на сайте, а журналисты, сдавая материалы в газету, не забывают делать приписку «Еще больше фото на нашем сайте» с указанием адреса. Со временем появилось много совместных проектов: «Служат в армии ребята», «Наша елка непростая», «Мгновения любви», «Друг детства» и т. д. Только что закончился последний конкурс — «Мой школьный альбом», и мы обсуждаем, какие конкурсы, проекты, акции запускать в будущем году. 

Все фото и материалы конкурсов поступают для размещения на сайте, перед завершением конкурса даем читателям возможность проголосовать за лучшие, на их взгляд (для этого есть номинация «Приз зрительских симпатий»), затем жюри определяет победителей и отбирает лучшие фото для публикации в газете. Совместные акции, опросы тоже укрепляют дружбу сайта и газеты, превращая их из соперников в партнеров.

Сегодня белокалитвинский информационный портал «Перекресток» — ведущий информационный ресурс города Белая Калитва и Белокалитвинского района Ростовской области — зарегистрирован как электронное СМИ. У нас есть группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Twitter, Facebook. Ядро подписчиков составляют белокалитвинцы в возрасте 25-34 года (30,7 %) и 35-44 года (23,6 %). 

УСПЕХ ГАЗЕТЫ И ЕЕ ТИРАЖ ЗАВИСЯТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ. И ГЛАВНЫЕ СРЕДИ НИХ — КАДРЫ И СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Радуемся мы и новым подписчикам газеты из числа молодежи, активно работаем с молодежными и другими общественными партиями и движениями. Семь лет назад на базе «Перекрестка» организовали с ними постоянно действующий 
«Круглый стол «Перекрестка», на котором обсуждаем самые актуальные проблемы, в том числе реализацию нацпроектов на территории района, развитие села, вопросы экологии. На последней встрече обсуждались проблемы «мусорной реформы», сейчас готовится круглый стол по вопросам здравоохранения.

 

О ПОЧТЕ И ПОДПИСКЕ

Десять лет назад редакция создала собственную службу подписки и доставки, не прервав при этом взаимоотношения с «Почтой России». Подписку мы ведем и в городе, и в районе, но доставку организовали только по городу, подписанные экземпляры по району передаем на доставку почте. Редакция не смогла бы организовать рентабельную доставку по району протяженностью 170 км. Да, были времена, когда с почтой складывались непростые отношения, в основном из-за роста тарифов и плохой доставки. Что в принципе и толкнуло нас на создание собственной службы. 

Сегодня у нас добрые партнерские отношения с Белокалитвинским почтамтом, не считая нового роста тарифов на доставку, в чем не их вина. Дважды в год мы совместно с руководством почты объезжаем все почтовые отделения (а их сорок), встречаемся с почтальонами и читателями, обсуждаем итоги подписки очередного полугодия, награждаем лучших. Этой традиции больше двадцати лет. Причем определяем лучших и среди почтальонов, и по отделениям. Два года как прижилась другая традиция — поздравлять коллективы почтовых отделений, которые первыми досрочно выполнили свои планы по подписке.

Очередной проект «Перекрестка» обсуждают менеджер Сергей Меркурьев, журналист Денис Алентьев, заместитель главного редактора Сергей Понедельченко, ответственный секретарь Николай Щулькин и дизайнер Игорь Борисов
Очередной проект «Перекрестка» обсуждают менеджер Сергей Меркурьев, журналист Денис Алентьев, заместитель главного редактора Сергей Понедельченко, ответственный секретарь Николай Щулькин и дизайнер Игорь Борисов

Мы по-прежнему делаем ставку на подписку, а не на розницу. И это правильно, особенно если газета выходит не еженедельно, а два-три раза в неделю.

 

ОБ ОПЫТЕ И МОЛОДОСТИ

Конечно, успех газеты и ее тираж зависят от многих факторов. И главные среди них — кадры и связь с читателями. Нашей редакции повезло: здесь работают талантливые журналисты, кад рового голода не испытывали никогда. Все «перекрестовцы» неповторимы и уникальны. Многие читатели говорят, что узнают автора по тексту, не глядя вниз, на подпись. Это значит, что журналистам поставлен высший балл, потому что писать собственным стилем свойственно только талантливым. И доказательство тому — победы в федеральных и областных конкурсах. Так, недавно Любовь Азарова и Альбина Турчанинова стали победителями конкурса ОНФ «Правда и справедливость»; Александр Кравченко, ответственный за тематический выпуск «Майдан» о казачестве, дважды принес победу «Перекрестку» в конкурсе «Патриот России»; Сергей Понедельченко дважды занимал первое место в областном конкурсе «СМИ против коррупции». Дух состязательности и взаимовыручки царит в коллективе, а еще тяга к новому, знаниям. Журналисты активно участвуют в вебинарах и обучающих семинарах. Например, недавно благодаря «АНРИ-Медиа» модератор сайта Наталья Соловьева участвовала в семинаре-тренинге в Риге, а заместитель главного редактора Сергей Понедельченко проходил двухнедельную практику в известном питерском медиахолдинге «Фонтанка. ру». 

Верстку газеты ведут выпускающая Елена Молодых и ответственный секретарь Николай Щулькин
Верстку газеты ведут выпускающая Елена Молодых и ответственный секретарь Николай Щулькин

Любому коллективу нужны свежая кровь, свежие мысли. В этом году в «Перекрестке» летнюю практику проходили пять студентов факультетов журналистики двух университетов. Надеемся, что кто-то да вернется в Белую Калитву. Сейчас в редакции работают два наших выпускника журфака — Оксана Малынкина и Наталья Соловьева, учится на факультете журналистики молодой корреспондент Юлия Бородина. Они — продолжатели традиций районки, где всегда приветствуются неравнодушие, любовь к читателям, порядочность. «Журналист должен быть совестливым», — говорят у нас. Это значит, ни один вопрос (а у нас их только по SMS, телефонным звонкам и электронной почте приходят десятки в день), ни одно письмо, обращение нельзя оставлять без ответа. Это значит, нужно выезжать в любую точку района, где нас ждут. И потом об этом рассказать на страницах «Читатель и газета», «Хуторок», «Молодо-зелено», «Правовое поле» и др.

 

О СПЕЦПРОЕКТАХ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Есть темы, которые для «Перекрестка» особенно важны. И которые сегодня отражают реализацию национальных проектов. Это здравоохранение, здоровый образ жизни, экология. 

ЕСТЬ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ДЛЯ «ПЕРЕКРЕСТКА» ОСОБЕННО ВАЖНЫ. И КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ОТРАЖАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. ЭТО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЭКОЛОГИЯ

Более двадцати лет выходит ежемесячное приложение к газете «Будь здоров». За эти годы у него появились свои авторы, эксперты. Читатели получают самую разнообразную информацию о здоровом образе жизни, ответы на свои вопросы, консультации наших медиков, узнают о диспансеризации и развитии медицины. Нравится подписчикам и другое тематическое приложение — «Дом и околица». Об экологии журналисты пишут на страницы «Живых ключей», за выпуск которых отвечает Денис Алентьев. Тем предостаточно для района, где протекает семь рек, много древних курганов, заповедников и памятников природы, редких трав, птиц, насекомых, рыб и животных, особо охраняемых и занесенных в Красную книгу. Много экологических акций, проектов реализовали мы на страницах газеты: «Чистые реки — зеленые берега», «Осторожно, свалка!», «Добрый поступок», «Посади дерево». Мы рассказываем о народной инициативе, о волонтерах, экологических отрядах — обо всех, чьими усилиями появляются в городе и районе новые скверы, пляжи, детские и спортивные площадки, чистые берега. Ну и, конечно, вместе боремся с браконьерами и вандалами.

Большинство тем подсказывают читатели, с которыми мы на связи круглосуточно — по SMS, по электронной почте. Но это не отменяет живого общения, поэтому в редакцию приходит много посетителей, в том числе более 800 подписчиков, которые оформили подписку без доставки и дважды в неделю приходят за свежим номером в редакцию. 

У редакционного стенда читатели обсуждают свежие новости
У редакционного стенда читатели обсуждают свежие новости

Еще одно направление творческой деятельности «перекрестовцев» — издание буклетов, сборников местных поэтов и писателей, а также глянцевого журнала для семейного чтения «Две Сестры», названного в честь знаменитых в нашем районе гор. Он издается 13 лет, и здесь есть размах для творчества и наших журналистов, и постоянных авторов. Некоторые проекты «Перекрестка», как это стало с «Художниками Белой Калитвы», потом воплощаются в буклеты. Кстати, местные проекты очень популярны среди читателей: это и «Реки нашего района», и «Белокалитвинские мосты» (их много в каждом из 12 поселений, при наличии семи рек), и «Заповедные места», и «Едим в Белой Калитве». Последний реализуется на страницах газеты уже три года, потому что открываются новые кафе и другие точки питания, о которых надо рассказать и выставить баллы. Да и в старые заглянуть нужно — посмотреть, что там поменялось. Это мастерски делает наш журналист Денис Алентьев, имеющий квалификацию повара.

Главное, читатели знают, что мы рядом, всегда откликнемся, нам не слукавить и не отмолчаться перед ними. «Перекресток» — наш общий дом: многие семьи выписывают газету из поколения в поколение уже почти 90 лет. 

Фото: shutterstock.com; из архива газеты «Перекресток»
Справка

Общественнополитическая газета «ПЕРЕКРЕСТОК» (г. Белая Калитва, Ростовская область) издается с 1 марта 1931 года. Выходит два раза в неделю. Тираж одного номера — 12 000 экземпляров. 

Учредители: правительство Ростовской области, администрация Белокалитвинского района, МУП «Редакция газеты «Перекресток».

Сайт: perekrestokinfo.ru

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26 сентября 2019

Сен 26, 2019

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