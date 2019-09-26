Как районной газете удается удерживать подписные тиражи и привлекать молодежь

Радуемся мы и новым подписчикам газеты из числа молодежи, активно работаем с молодежными и другими общественными партиями и движениями. Семь лет назад на базе «Перекрестка» организовали с ними постоянно действующий

«Круглый стол «Перекрестка», на котором обсуждаем самые актуальные проблемы, в том числе реализацию нацпроектов на территории района, развитие села, вопросы экологии. На последней встрече обсуждались проблемы «мусорной реформы», сейчас готовится круглый стол по вопросам здравоохранения.

О ПОЧТЕ И ПОДПИСКЕ

Десять лет назад редакция создала собственную службу подписки и доставки, не прервав при этом взаимоотношения с «Почтой России». Подписку мы ведем и в городе, и в районе, но доставку организовали только по городу, подписанные экземпляры по району передаем на доставку почте. Редакция не смогла бы организовать рентабельную доставку по району протяженностью 170 км. Да, были времена, когда с почтой складывались непростые отношения, в основном из-за роста тарифов и плохой доставки. Что в принципе и толкнуло нас на создание собственной службы.

Сегодня у нас добрые партнерские отношения с Белокалитвинским почтамтом, не считая нового роста тарифов на доставку, в чем не их вина. Дважды в год мы совместно с руководством почты объезжаем все почтовые отделения (а их сорок), встречаемся с почтальонами и читателями, обсуждаем итоги подписки очередного полугодия, награждаем лучших. Этой традиции больше двадцати лет. Причем определяем лучших и среди почтальонов, и по отделениям. Два года как прижилась другая традиция — поздравлять коллективы почтовых отделений, которые первыми досрочно выполнили свои планы по подписке.