Переписка в WhatsApp станет платной для бизнес-аккаунтов

Июл 12, 2021

С 1 февраля 2022 года переписка в бизнес-профилях в WhatsApp станет платной. Теперь компании будут платить не за отправленные уведомления, а за переписки. 

Facebook напоминает, что переписки в таких профилях бывают двух типов: те, которые инициирует пользователь, например обращения в службу поддержки, и те, которые начинает компания — это могут быть уведомления после покупки товара. В любом случае за переписку платит представитель бизнес-аккаунта, но цены будут различаться. 

Цена переписки  будет определяться по номеру телефона конечного пользователя и будет зависеть от страны или региона. 5 рублей бизнес-аккаунты заплатят за переписки, которые начали сами, и 3 рубля за переписку, которую начал пользователь. Первая тысяча переписок в месяц будет бесплатной

WhatsApp и сейчас берёт деньги за использование своего Business API, но если юзер пишет компании, то в 24-часовом окне общение бесплатно, а сама компания платит только за шаблонные рассылки.

Источник: developers.facebook.com
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: