Переписка в WhatsApp станет платной для бизнес-аккаунтов

С 1 февраля 2022 года переписка в бизнес-профилях в WhatsApp станет платной. Теперь компании будут платить не за отправленные уведомления, а за переписки.

Facebook напоминает, что переписки в таких профилях бывают двух типов: те, которые инициирует пользователь, например обращения в службу поддержки, и те, которые начинает компания — это могут быть уведомления после покупки товара. В любом случае за переписку платит представитель бизнес-аккаунта, но цены будут различаться.

Цена переписки будет определяться по номеру телефона конечного пользователя и будет зависеть от страны или региона. 5 рублей бизнес-аккаунты заплатят за переписки, которые начали сами, и 3 рубля за переписку, которую начал пользователь. Первая тысяча переписок в месяц будет бесплатной

WhatsApp и сейчас берёт деньги за использование своего Business API, но если юзер пишет компании, то в 24-часовом окне общение бесплатно, а сама компания платит только за шаблонные рассылки.