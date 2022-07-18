Перезагрузка районных СМИ в Якутии

Эксперты ЖУРНАЛИСТа и Mediatoolbox провели тренинги для участников акселератора «Перезагрузка». Камилла Нигматуллина и Максим Корнев поделились рецептами сторителлинга для районных изданий на цифровых площадках.

76 журналистов и главных редакторов 30 районных (улусных) редакций собрались 13-16 июля в селе Октемцы по приглашению государственного холдинга «Сахапечать» и при поддержке Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. Акселератор для СМИ – это не только тренинги, но и конкурс за единственное место победителя. Лучшее издание «Перезагрузки» получит денежные премии на каждого сотрудника редакции.

Камилла Нигматуллина рассказала журналистам об особенностях историй и нарративов. Основными целями применения сторителлинга региональными изданиями она назвала следующие:

• вовлечь больше аудитории, которая возвращается на ресурс (история в отличие от новости - не одноразовый продукт),

• привлечь рекламодателей к партнерству в проект на основе историй,

• упаковать ценности бренда медиа в понятное сообщение для аудитории и рекламодателей,

• вывести региональную повестку на федеральный уровень,

• привлечь внимание ЛОМов к контенту (репосты, обсуждение) или партнерству (совместные истории).

Максим Корнев предложил упаковывать истории в формат профайлов, посвящая их интересным героям. Журналисты якутских медиа сразу же нашли таких людей для будущих историй: местного шамана, известного боксера, первого президента республики, и других. «Профайл – это документальное кино, но в виде текста», - пояснил эксперт.

Одной из востребованных площадок для публикации историй сегодня является «ВКонтакте», которая до сих пор была далеко не самой популярной в Якутии. Эксперт поделилась основными наблюдениями за успешными стратегиями медиа VK:

1. Переехать со всей старой аудиторией VK не получится, но можно создать новое комьюнити.

2. Пользоваться преимуществом новичка и теми форматами, которые поддерживает сама платформа.

3. Изучить правила VK в специальных группах и делиться ими со своими подписчиками, если они тоже недавно зашли.

4. Социальные сети нужны для общения, прежде всего с помощью визуальных историй.

5. Невозможно заработать миллионы только VK, это часть стратегии.

Акселератор продолжит свою работу в онлайн-формате.

Фото: Елена Проскурина