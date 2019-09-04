10 соображений о том, каким должно быть идеальное образование для журналистов

Я поступил на факультет журналистики МГУ в 2005 году. Через три месяца после начала учебы в журнале «Эксперт» вышла нашумевшая статья «Факультет ненужных вещей», в которой автор критиковал университетское образование журналистов и писал о том, что оно стало фактически бессмысленным. Она произвела на меня и моих однокурсников двойственное впечатление. С одной стороны, мы гордились тем, что только что поступили в лучший вуз страны, и потому злились на автора, с другой, стало понятно, что прилежная учеба не гарантирует успеха в карьере, — и за это знание мы впоследствии оказались ему благодарны.

Я окончил журфак, нашел работу по специальности и в 2014 году начал изредка преподавать на этом же самом журфаке МГУ — как практик, не как представитель научного сообщества. Обычно я веду один очень короткий спецкурс в течение семестра, участие в котором условно-добровольно (условно — потому что какой-то спецкурс нужно выбрать обязательно каждому студенту, но выбор остается за ним). В итоге ко мне приходят в основном мотивированные, заинтересованные ребята. Они получают максимум от семинара, я получаю массу свежих мыслей и часто новое осмысление профессии от них. Все в выигрыше.

Побывав по обе стороны преподавательской кафедры, отработав больше 15 лет в разных изданиях и проконсультировав десятки редакций в России и за рубежом, я хотел бы высказать свои соображения о развитии журналистского образования. Пусть они будут восприняты не как критика сложившегося положения вещей на факультетах журналистики разных вузов, а как отправная точка для диалога о будущем образования медиаспециалистов в нашей стране.

Основная проблема с журналистским образованием сегодня кроется либо в нерелевантности получаемых знаний, либо в отсутствии системного подхода. Например, короткие курсы повышения квалификации строятся на чисто прикладных, практических навыках, которые имеют значение здесь и сейчас, но не дают понимания глобальных процессов коммуникации или продуктового подхода к своему делу. Университетское фундаментальное образование, в свою очередь, дает слушателям слишком «рыхлую» картину знаний и навыков, многие части которой моментально оказываются нерелевантными. Слишком большой набор дисциплин не позволяет обозначить большую или меньшую важность тех или иных предметов для студентов.

По всему миру меняются основополагающие принципы образования вообще, не только журналистского. Если раньше одной из основных целей образования было наполнить головы студентов максимальным количеством знаний за минимальный срок, то сейчас, с моментальным доступом к знаниям из любого смартфона, такая универсальность выглядит устаревшей.

Вместо этого университеты все больше разворачиваются в сторону развития так называемых soft skills (гибких навыков) — с тем чтобы научить студентов учиться и после окончания университета. Юваль Харари относит к основным таким навыкам критическое мышление, коммуникацию, умение работать в команде и творчество. В итоге такого образования студенты развивают в себе настойчивость и уверенность в процессе переосмысления себя в будущем и могут творчески и гибко отвечать на вызовы эпохи.

Наиболее верным мне видится подход, при котором студентам обрисуют общую ситуацию с медиа сегодня, чтобы у них сформировалось понимание механизмов и принципов коммуникационных процессов. После этого в учебном курсе можно спускаться на уровень персональных навыков, которые нужно развивать в каждом конкретном студенте. Но давайте перейдем к заявленным в заголовке десяти тезисам.