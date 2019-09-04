10 соображений о том, каким должно быть идеальное образование для журналистов

Есть ли шанс у фундаментального образования догнать изменяющийся мир технологий, форматов и бизнес-моделей? Да, но нужны воля, гибкость и желание перемен
Я поступил на факультет журналистики МГУ в 2005 году. Через три месяца после начала учебы в журнале «Эксперт» вышла нашумевшая статья «Факультет ненужных вещей», в которой автор критиковал университетское образование журналистов и писал о том, что оно стало фактически бессмысленным. Она произвела на меня и моих однокурсников двойственное впечатление. С одной стороны, мы гордились тем, что только что поступили в лучший вуз страны, и потому злились на автора, с другой, стало понятно, что прилежная учеба не гарантирует успеха в карьере, — и за это знание мы впоследствии оказались ему благодарны.
Я окончил журфак, нашел работу по специальности и в 2014 году начал изредка преподавать на этом же самом журфаке МГУ — как практик, не как представитель научного сообщества. Обычно я веду один очень короткий спецкурс в течение семестра, участие в котором условно-добровольно (условно — потому что какой-то спецкурс нужно выбрать обязательно каждому студенту, но выбор остается за ним). В итоге ко мне приходят в основном мотивированные, заинтересованные ребята. Они получают максимум от семинара, я получаю массу свежих мыслей и часто новое осмысление профессии от них. Все в выигрыше.
Побывав по обе стороны преподавательской кафедры, отработав больше 15 лет в разных изданиях и проконсультировав десятки редакций в России и за рубежом, я хотел бы высказать свои соображения о развитии журналистского образования. Пусть они будут восприняты не как критика сложившегося положения вещей на факультетах журналистики разных вузов, а как отправная точка для диалога о будущем образования медиаспециалистов в нашей стране.
Основная проблема с журналистским образованием сегодня кроется либо в нерелевантности получаемых знаний, либо в отсутствии системного подхода. Например, короткие курсы повышения квалификации строятся на чисто прикладных, практических навыках, которые имеют значение здесь и сейчас, но не дают понимания глобальных процессов коммуникации или продуктового подхода к своему делу. Университетское фундаментальное образование, в свою очередь, дает слушателям слишком «рыхлую» картину знаний и навыков, многие части которой моментально оказываются нерелевантными. Слишком большой набор дисциплин не позволяет обозначить большую или меньшую важность тех или иных предметов для студентов.
По всему миру меняются основополагающие принципы образования вообще, не только журналистского. Если раньше одной из основных целей образования было наполнить головы студентов максимальным количеством знаний за минимальный срок, то сейчас, с моментальным доступом к знаниям из любого смартфона, такая универсальность выглядит устаревшей.
Вместо этого университеты все больше разворачиваются в сторону развития так называемых soft skills (гибких навыков) — с тем чтобы научить студентов учиться и после окончания университета. Юваль Харари относит к основным таким навыкам критическое мышление, коммуникацию, умение работать в команде и творчество. В итоге такого образования студенты развивают в себе настойчивость и уверенность в процессе переосмысления себя в будущем и могут творчески и гибко отвечать на вызовы эпохи.
Наиболее верным мне видится подход, при котором студентам обрисуют общую ситуацию с медиа сегодня, чтобы у них сформировалось понимание механизмов и принципов коммуникационных процессов. После этого в учебном курсе можно спускаться на уровень персональных навыков, которые нужно развивать в каждом конкретном студенте. Но давайте перейдем к заявленным в заголовке десяти тезисам.
Начнем с названия. Журналистика давно перестала быть обнесенным неприступной стеной таинственным садом, закрытым от других видов и способов передачи информации. Правильное название современных журфаков — факультет коммуникации или медиа («теории коммуникации» тоже не подходит, потому что — а где же практика?).
Студенты, уже исходя из названия своего факультета, должны понимать, что журналистика — важная, но не обособленная часть общей системы коммуникаций. А на занятиях им расскажут, как именно медиа участвуют в современных коммуникациях, кто является их конкурентом и какие каналы дистрибуции информации им доступны.
Сейчас нередко можно встретить свежих выпускников журфаков, свято уверенных в том, что журналисты — они, как врачи или учителя, должны быть на социальном обеспечении и что единственная конкурентная угроза газете «Коммерсант» светит со стороны газеты «Ведомости».
Следующим обязательным курсом должна стать экономика медиа. Естественно, с преподавателями-практиками, которые объяснят не только основные способы существования изданий, будь то частный бизнес, господдержка, гранты, фандрайзинг, пэйвол или что-то еще, но еще и «серую зону» экономики медиа: «джинсу», закупку трафика, использование админресурса и прочее.
Надежды и идеалы не смыслящих в экономической части работы медиа выпускников разбиваются вдребезги особенно громко.
После экономики наступает черед маркетинга. Целью этого курса будет научить студентов относиться к медиа как к продукту, а не набору статей, объединенных схожими темами, авторами или вообще доменом. Мы, журналисты, продолжаем писать слишком много статей, которые никто не читает, и снимать слишком много видео, которое никто не смотрит, именно потому, что большинство из нас по тем или иным причинам не желают задуматься о нише своего издания, о том, как наши статьи или сюжеты складываются в итоге в единую картину — в продукт, который, собственно, и готов купить (или оплатить своим вниманием) читатель.
Далее необходимо преподать будущим журналистам курс по форматам материалов, чтобы они поняли, как могут упаковать свой контент. Речь не о традиционных форматах журналистского текста — очерке или фельетоне (хотя и это бы подучить неплохо). Речь о мультимедийных форматах, способах организации информации, вариантах группировки или дробления фактов и сюжетов, с тем чтобы получить наиболее эффектный и вовлекающий материал.
Следующий курс будет меняться наиболее часто — студентов нужно научить разбираться в технических вопросах оформления сайтов. Пусть знают, как работают поисковые роботы, зачем страницам нужно заполнять тег description, как узнать, какие системы аналитики установлены на сайте конкурента, как настроить Google Accelerated Mobile Pages и прочие вещи, которые сегодня не менее важны, чем литературное редактирование и творческое мышление. И не надо думать, что эти знания в редакцию принесут технические специалисты и без журфаков, — технарям еще надо будет правильно поставить задание, а без соответствующих знаний это будет просто невозможно.
Следующий курс идеального журфака — по редакционной аналитике. Студенты должны узнать, откуда вообще может приходить трафик и как его привлечь. Понять разницу между трафиком и аудиторией. Разобраться в метриках, отвечающих за охват, вовлечение и лояльность аудитории. Наконец, почитать про ловушки, в которые может загнать редакцию слепое следование сервисам аналитики в реальном времени. В этот же курс нужно включить и аналитику социальных сетей.
Кстати, о соцсетях. Выпускники журфака должны понимать принципы построения сообществ. Уметь сегментировать свою аудиторию. Знать психологические методы и приемы воздействия на читателя и побуждения его к общению. Находить объединяющие принципы, благодаря которым количество участников в сообществе будет расти.
Один из самых важных моментов — студенты все годы обучения, с первого курса, должны выстраивать свою собственную аудиторию. Приучать себя к регулярному созданию контента по определенным темам, в определенных форматах. С тем чтобы к концу обучения они вышли на рынок труда не только с набором навыков, но и со своим социальным капиталом, который сильно повышает шансы устроиться на работу. Либо же вырастить аудиторию до таких размеров, чтобы понять — вот она, работа, вот он, доход.
А еще, помимо всего прочего, студентам такого факультета просто необходима творческая раскачка — чтобы преподаватели подталкивали их к нестандартному мышлению и нетривиальным ходам при структурировании материала, выборе формата, изложении истории. Студенты журфаков должны помнить: мы работаем в бизнесе, где можно победить, только отличаясь от всех остальных. Шаблонные приемы и слепое следование правилам жанра не сработают на длинной дистанции. Они должны тренировать свой собственный стиль и нестандартный подход к журналистской работе.
Ну и напоследок — навыки видеомонтажа, цветокоррекции и обработки звука, работы перед камерой. И нет, это нужно не только студентам с телекафедры. Сейчас, в 2019-м, уже и не понимаешь, где заканчивается газета, продолжается YouTube и начинается телевизор. Видеоформат стал таким же общим местом, как новости в самых разных изданиях. Базовыми навыками по работе с видео должны владеть все журналисты.
Я вижу три способа упаковки всех этих тезисов в учебный процесс:
1) предложить студентам сделать свое медиа в команде;
2) присоединиться к существующему медиа;
3) развивать свой персональный блог.
Да, сейчас на многих факультетах есть студенческие СМИ, которые худо-бедно выступают такими тренажерами. Я считаю, их проблема в том, что они называются и считаются «студенческими». Пусть делают реальные медиа для людей, а не для тренировки — только в такой боевой обстановке можно будет обкатать полученные знания и набить шишки перед карьерой. Заработать на стартапе или прогореть. Студенты должны сразу же почувствовать вкус заработанных денег (не в ущерб образованию), получить отклик аудитории и сделать все это на живом материале.
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Наверняка я перечислил не всё, что нужно включить в современную программу факультетов коммуникации. Но в этом и есть суть: наши методы обучения, программные модули и учебные программы не должны застревать в неизменном виде на три-пять-десять лет. Мы должны менять, удалять и добавлять новые программы в университетское образование медиаспециалистов. Медиа и коммуникации развиваются гораздо быстрее, и у образования есть все шансы если не идти с ними в ногу, то хотя бы бежать чуть позади, постепенно сокращая дистанцию.