Польза и вред перфекционизма в журналистике

Оттягивать сдачу материала до последней минуты, полируя словоформы, пока клавиши не сотрутся и ноутбук не начнет дымиться, вычитывать текст по сотому кругу, выискивая каждую соринку, совершенствовать, совершенствоваться и так до бесконечности… Или до первого нервного срыва. Как усыпить в себе внутреннего улучшайзера, чтобы спастись от выгорания? Или, может, его напротив нужно пробуждать? Но зачем? А как у других? Рассказывают журналисты «Ножа», «Бумаги» и «Эха Москвы».

Анастасия Травкина, редакционный директор «Ножа»

На мой взгляд, есть два не вполне тождественных явления, которые называют одним словом «перфекционизм». Чаще всего мы слышим о перфекционизме в психологическом дискурсе: это убежденность человека в том, что совершенство и идеал достижимы, а несовершенный результат работы не имеет права на существование. Такого человека мы называем перфекционистом — чаще всего, сочувственно, поскольку его безжалостность к себе приводит к страху начинать и пробовать, невозможности закончить работу вовремя, а после — к разрушительному самоуничижению и обесцениванию своего труда.

Поскольку я работаю с авторами интеллектуальных лонгридов, часто с академическим образованием в своей сфере, с творческими или популяризаторскими (порой тайными) амбициями, такой перфекционизм встречается мне нередко. Он, конечно же, вредит многому:

• качеству работы — потому что автор не может сконцентрироваться на конкретных задачах, а впадает в тревожность по поводу своей ценности в целом;

• срокам — перфекционисты долго не могут взяться за работу, сталкиваясь с классической проблемой любого творца: реализация всегда хуже идеи (просто потому что мир несовершенен в принципе);

• своим нервам — они начинают пылать совестью ближе к дедлайну, перенапрягаются, затем долго себя корят и посыпают голову пеплом;

• нервам редактора — если он не понимает причин молчания, пропажи автора или срыва дедлайнов;

• редакционному плану — если риски ущерба от перфекционизма не заложены в планирование.

Я помогаю своим авторам избавляться от подобного напряжения и тревожности, разделяя с ними ответственность за несовершенства текста и сотрудничая в команде. С такими авторами мы работаем поэтапно, с промежуточными дедлайнами, которые учат их высылать редактору черновые наброски и обнаруживать, что мир не рушится, когда кто-то видит их материал несовершенным. А еще учу их концепции «достаточно хороший» (по аналогии с «достаточно хорошей матерью» Винникота, который изобрел ее, чтобы снять перфекционистское напряжение с матерей).

Можно спросить: «А зачем вообще нянчиться с такими людьми?» У меня есть на это ответ: к сожалению, подобным неврозам подвержены часто наиболее умные и интеллектуальные люди. Я вижу своей задачей помогать им находить свой голос и становиться достаточно крепкими психологически, чтобы звучать громче в информационной среде. Это нужно не только им — но и читателям.

Есть другой смысл слова перфекционист: философский. В философском контексте перфекционизм — это убежденность в важности ориентации на идеал, в необходимости совершенствования себя как человека и профессионала. В предельном варианте это вера в стремление к совершенству как в смысл жизни — как личной (например, у философской школы стоиков), так и общественной (вспомним Аристотеля с его общественным благом). Отличие этого толкования перфекционизма от психологического в том, что философ принимает несовершенство человека и мира, осознает недостижимость совершенства — и тем не менее смиренно старается сделать что-то сегодня лучше, чем вчера.