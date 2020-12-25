Пермского медиаменеджера Сергея Якупова заключили под стражу в Минске

Задержанный в начале недели в Минске бывший пермский медиаменеджер Сергей Якупов заключен под стражу. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Предъявить обвинения ему должны до 31 декабря. За нарушение ч. 2 ст. 243 УК Беларуси предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением или без лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Якупов был задержан 22 декабря после обыска в квартире. Кроме него заключили под стражу еще трех руководителей организации «Академии пресс-клуба». Организация выступает в качестве площадки для журналистских тренингов, проведения лекций и других профессиональных мероприятий. Сам Сергей Якупов является основателем пермского интернет-журнала «Звезда».

Как заявил главный редактор портала zvzda.ru Степан Хлопов, задержание известного журналиста — «дело однозначно политическое», и его надо рассматривать в контексте тех репрессий и давления на журналистов, которые происходят в стране после избрания президентом Лукашенко:

Это давление на журналистов каким-то образом докатилось до «Пресс-клуба Беларусь» и до Сергея Якупова. Конкретно эта организация, и ее создатели занимают вполне конкретную позицию в отношении режима Лукашенко. Никто из них не скрывал своих политические взглядов, они везде открыто о них заявляли. Якупов, как и многие его коллеги, участвовал в маршах протеста. В последний раз, когда мы с ним связывались 21 декабря, он рассказывал, что ситуация все ухудшается. Привел такой пример: он вывесил красно-белый флаг у себя на балконе, так многие несогласные с режимом в Белоруссии делают. Но в этот раз Сергей снял флаг и повесил у себя в комнате. Поделился, что стало небезопасно проявлять свою позицию даже таким способом. Поэтому мне очевидно, что это дело политическое, я не знаю всех деталей, но догадываюсь, что будучи программным директором местного пресс-клуба, ты не несешь никакой финансовой ответственности за деятельность организации, поэтому обвинение вызывает вопросы.

Степан Хлопов и его коллеги из разных СМИ планируют составить открытое обращение руководству силовых ведомств в Белоруссии, собрать как можно больше подписей и поддержки различных федеральных изданий РФ. К делу подключилась правозащитная организация «Общественный вердикт», а также федеральное издание «Медуза».