«Людьми года» по версии Time стали журналисты

Журнал Time назвал «человека года». Как и в 2017 году, редакция решила присудить это звание не одному человеку, а группе — журналистам, которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Time назвал их «Хранителями».

Ими стали:

• убитый саудовскими спецслужбами колумнист The Washington Post Джамаль Хашогджи;

• редакция американской The Capital Gazette, на сотрудников которой напал вооруженный мужчина. В ходе стрельбы были убиты пять человек;

• журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо, которых приговорили к семи годам тюрьмы в Мьянме за расследование геноцида рохинджа;

• филиппинская журналистка Мария Ресса, автор критических публикаций о президенте Родриго Дутерте и его жестокой «войне с наркотиками».

Why TIME chose the Guardians as Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/IiJXexu0fZ pic.twitter.com/j3TRIWyk0c

— TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.