«Людьми года» по версии Time стали журналисты

Журнал Time назвал «человека года». Как и в 2017 году, редакция решила присудить это звание не одному человеку, а группе — журналистам, которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Time назвал их «Хранителями».

Ими стали:

• убитый саудовскими спецслужбами колумнист The Washington Post Джамаль Хашогджи;

• редакция американской The Capital Gazette, на сотрудников которой напал вооруженный мужчина. В ходе стрельбы были убиты пять человек;

• журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо, которых приговорили к семи годам тюрьмы в Мьянме за расследование геноцида рохинджа;

• филиппинская журналистка Мария Ресса, автор критических публикаций о президенте Родриго Дутерте и его жестокой «войне с наркотиками».

На сайте Time опубликован видеосюжет, в котором приводится список стран, где совершали нападения на журналистов по различным мотивам. Упоминается, в частности, сотрудница «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую в октябре 2017 года напал гражданин РФ и Израиля Борис Гриц. Последний позже был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Кроме того, Time напоминает об инсценировке украинскими властями в мае убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Фото: time.com