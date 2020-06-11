Частная жизнь и персональные данные: почувствуйте разницу

Как закон охраняет личную информацию граждан, что и в каких случаях можно публиковать
Защиту персональных данных гражданина не стоит путать с охраной тайны частной жизни. Это разные сферы. Частная жизнь — то, что человек считает личным и хочет сохранить в тайне от посторонних. Персональные данные — это как бы анкетные сведения о нем. К персональным данным относят официальную информацию, по которой человека можно идентифицировать: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта, адрес проживания, фотография и т.п.
В нашей стране работу с такой информацией регулирует федеральный закон «О персональных данных». Сфера его применения очень широкая — ведь со сведениями о гражданах работают чиновники, медики, сотрудники различных организаций и, конечно, журналисты. Персональные данные содержатся в документах, которые цитируют журналисты, в информации от источников. Они также собираются через сайты СМИ, если там есть регистрация пользователей и подписка на рассылки или формы обратной связи.
Не всегда сведения о каком-то человеке будут считаться персональными данными. Здесь важно, можно ли по распространенной информации идентифицировать личность или нет. Если в тексте статьи фигурирует «москвич Николай» или «работница супермаркета Татьяна», нельзя говорить о распространении персональных данных. Но если у героев материала приведены фамилии или есть их портретные фотографии, мы уже имеем дело с персональными данными.
Однако тут нужно учитывать, что в разных ситуациях для идентификации конкретного человека будет достаточно разного объема данных. Например, одни и те же имя и фамилию могут носить десятки, а то и сотни людей в Москве. А в небольшом селе по этой информации легко узнают конкретного человека.
ОБРАБАТЫВАТЬ — НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ
Если вы собираете хотя бы фамилии, имена и отчества людей, записываете их или передаете кому-то еще — значит, с точки зрения закона вы занимаетесь обработкой персональных данных. А ваша организация является оператором персональных данных и обязана выполнять все требования законодательства.
Получить согласие. Главное условие — каждый человек должен обязательно давать свое согласие на обработку своих персональных данных. Если собранные сведения будут передаваться третьим лицам, в тексте согласия это также должно быть обязательно указано.
Организации, как правило, берут письменное согласие. В интернете сложилась практика, когда пользователь соглашается с условиями обработки его данных, изложенными на сайте.
Для этого необходимо составить и опубликовать на сайте документ под названием «Политика конфиденциальности». Его примерное содержание описано на сайте Роскомнадзора. Ссылка на вашу «Политику конфиденциальности» должна находиться рядом со строчкой «Согласен на обработку персональных данных», где пользователь подтверждает свое согласие, нажав на кнопку или поставив «галочку».
Есть случаи, когда согласие на обработку персональных данных дается только в письменном виде и по особой форме. Это относится к распространению сведений о состоянии здоровья, интимной жизни, расовой или национальной принадлежности, политических, религиозных и философских взглядах.
Правильно хранить. Если организация собирает персональные данные граждан, она должна обеспечить их должное хранение, защитить от утечки. Сотрудники, которые работают с персональными данными граждан, должны быть письменно предупреждены об ответственности. А сама организация должна подать в Роскомнадзор уведомление о начале обработки персональных данных. После чего ведомство имеет право проверять, соблюдает ли редакция требования закона. Если работа с данными происходит с нарушениями или, например, организация не заявила о начале обработки персональных данных — ждите штраф.
Поэтому важно иметь в редакции пакет документов, регламентирующих работу сотрудников с персональными данными. На сайте имеет смысл минимизировать сбор данных посетителей, если это возможно. Например, не заставляйте пользователей при регистрации на сайте вводить фамилию. Не исключено, что вам эти сведения ни к чему, зато не будет болеть голова о том, как их правильно обрабатывать.
ЖУРНАЛИСТАМ — МОЖНО?
Статья 6 закона «О персональных данных» говорит, что «обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации… при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных». Что это значит?
Из этой формулировки вытекает, что при создании публикаций журналисты могут не брать согласия у граждан, публикуя их имена и фамилии, должности, места работы. Но при этом нужно быть готовыми объяснить, зачем в публикации указаны другие персональные данные. Например, если в статье приводится адрес места жительства героя, у того может возникнуть законный вопрос: для чего опубликована эта информация?
Если человек обратится с жалобой в Роскомнадзор, редакции придется доказывать необходимость публикации этих сведений уже ведомству или в суде.
Другими словами, перед публикацией журналист должен задать вопрос: не является ли объем распространяемых данных избыточным? Соответствует ли он целям использования?
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Есть еще несколько случаев, когда распространение персональных данных разрешается без согласия гражданина. Этими исключениями могут воспользоваться все — не только журналисты и редакции СМИ.
1. Есть общественный интерес. Это случаи, когда автор публикации указывает, например, на угрозу, которая создается обществу, государству, описывает действия, которые, возможно, являются нарушением закона и т.п.
2. Если данные содержатся в официальном общедоступном открытом источнике (например, в картотеке судебных дел, государственном реестре, на сайте органов власти и т.п.).
3. Если данные сделал публичными сам их владелец (например, на своей открытой странице в социальной сети).
4. Если персональные данные подлежат обязательному опубликованию по закону (например, налоговые декларации чиновников).
5. Если публикация необходима для защиты жизни или здоровья человека, а получить согласие от него невозможно (например, когда человек пропал и ведется его поиск).
ПОСЛЕ ДРАКИ ДАННЫЕ НЕ ОХРАНЯЮТ
Жалобы на журналистов и СМИ из-за использования персональных данных стали возникать почти сразу после принятия закона в 2006 году. Нередко истцы были недовольны тем, что попали на страницы изданий в некрасивых ситуациях. Подать иск о диффамации нельзя — факты изложены верно, а отомстить журналистам хотелось. Вот и пытались недобросовестные истцы найти лазейку через закон о персональных данных.
Так, на редакцию региональной газеты однажды подал иск водитель, устроивший ДТП. Журналист в заметке указал номера его автомобиля. Виновник аварии пытался доказать, что номера госрегистрации автомобиля — это его персональные данные, которые журналист распространил незаконно. Это, конечно, не так — по номерам машины читатели газеты не могли узнать владельца или человека, находившегося за рулем.
В другом случае ответчиком по иску воронежского полицейского оказалась редакция местного интернет-портала. На нем была размещена запись с видеорегистратора с дракой, в которой участвовал страж порядка. Полицейский заявил, что в видеоролике незаконно распространяются его персональные данные — изображение.
А вот хабаровскому СМИ не удалось отстоять свою позицию в споре с Роскомнадзором. Ведомство потребовало от редакции удалить фотокопию израильского паспорта депутата городской думы Биробиджана. Ответчик настаивал, что фотография паспорта, подтверждающего двойное гражданство депутата, имела общественный интерес. Однако суд указал, что фотография паспорта была распространена уже после того, как депутата лишили мандата, поэтому общественный интерес в публикации отсутствовал.
А интернет-издание из Липецка как-то опубликовало материал под названием «Педофилы ищут своих жертв на сайтах знакомств». В качестве иллюстрации к тексту был добавлен видеоролик с YouTube. В нем демонстрировался паспорт мужчины и показывался его обладатель, которого авторы ролика обвиняли в попытке совращения 14-летней девочки.
Герой ролика подал к изданию иск о защите чести и достоинства, а также о незаконном распространении его персональных данных. Он пояснял суду, что познакомился с девушкой в интернете, не зная, что она несовершеннолетняя. Мужчина пригласил ее на свидание, но вместо нее пришли несколько парней. Как утверждал истец, они отобрали у него паспорт, сняли копию и записали видео.
Действительно, и журналисты, и простые пользователи сети нередко из чувства справедливости, желания наказать виновных публикуют копии документов возможных нарушителей закона. Но нужно помнить, что, даже если вина человека уже доказана в суде, публикация его персональных данных из паспорта или других документов далеко не всегда будет считаться оправданной. А если нарушение закона еще не подтверждено судом, то те, кто распространяет персональные данные, рискуют получить еще и иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Контролирует распространение персональных данных Роскомнадзор. Именно туда стекаются жалобы на нарушение закона в этой сфере. Кроме того, ведомство само проводит проверки операторов персональных данных. За нарушения ФЗ «О персональных данных» предусмотрены административные штрафы (ст. 13.11 КоАП РФ). Кроме того, гражданин, который считает, что распространение его данных нанесло ему ущерб, может обратиться в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда.