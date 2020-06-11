Частная жизнь и персональные данные: почувствуйте разницу

Защиту персональных данных гражданина не стоит путать с охраной тайны частной жизни. Это разные сферы. Частная жизнь — то, что человек считает личным и хочет сохранить в тайне от посторонних. Персональные данные — это как бы анкетные сведения о нем. К персональным данным относят официальную информацию, по которой человека можно идентифицировать: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта, адрес проживания, фотография и т.п.

В нашей стране работу с такой информацией регулирует федеральный закон «О персональных данных». Сфера его применения очень широкая — ведь со сведениями о гражданах работают чиновники, медики, сотрудники различных организаций и, конечно, журналисты. Персональные данные содержатся в документах, которые цитируют журналисты, в информации от источников. Они также собираются через сайты СМИ, если там есть регистрация пользователей и подписка на рассылки или формы обратной связи.

Не всегда сведения о каком-то человеке будут считаться персональными данными. Здесь важно, можно ли по распространенной информации идентифицировать личность или нет. Если в тексте статьи фигурирует «москвич Николай» или «работница супермаркета Татьяна», нельзя говорить о распространении персональных данных. Но если у героев материала приведены фамилии или есть их портретные фотографии, мы уже имеем дело с персональными данными.

Однако тут нужно учитывать, что в разных ситуациях для идентификации конкретного человека будет достаточно разного объема данных. Например, одни и те же имя и фамилию могут носить десятки, а то и сотни людей в Москве. А в небольшом селе по этой информации легко узнают конкретного человека.

ОБРАБАТЫВАТЬ — НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ

Если вы собираете хотя бы фамилии, имена и отчества людей, записываете их или передаете кому-то еще — значит, с точки зрения закона вы занимаетесь обработкой персональных данных. А ваша организация является оператором персональных данных и обязана выполнять все требования законодательства.

Получить согласие. Главное условие — каждый человек должен обязательно давать свое согласие на обработку своих персональных данных. Если собранные сведения будут передаваться третьим лицам, в тексте согласия это также должно быть обязательно указано.

Организации, как правило, берут письменное согласие. В интернете сложилась практика, когда пользователь соглашается с условиями обработки его данных, изложенными на сайте.

Для этого необходимо составить и опубликовать на сайте документ под названием «Политика конфиденциальности». Его примерное содержание описано на сайте Роскомнадзора. Ссылка на вашу «Политику конфиденциальности» должна находиться рядом со строчкой «Согласен на обработку персональных данных», где пользователь подтверждает свое согласие, нажав на кнопку или поставив «галочку».