Знай своего читателя

Персональное обращение к аудитории поможет продать подписку
Цифровая статистика позволяет узнать все о каждом пользователе. Кто он, откуда зашел, что купил, чем интересовался, о чем запрашивал. Этим пользуются маркетологи и рекламодатели, в том числе в СМИ. Но рекламный бизнес постепенно уходит из СМИ в интернет-платформы. В то же время подписная модель еще сохраняет перспективы для СМИ. Методы рекламного таргетирования могут применяться и в подписной модели. Например, СМИ могут обращаться к читателю с предложением о подписке, приводя точные аргументы, основанные на интересах именно этого читателя.
Digiday отмечает, что СМИ нередко упускают возможности персонального обращения, предоставляемые современными алгоритмами. В самом деле, на сайты СМИ заходит гораздо больше пользователей, чем на сайты сопоставимых по размеру коммерческих компаний. Эти пользователи оставляют свой след, «сообщают» о своих интересах. Таким образом, у СМИ есть ценный актив — входящий «клиентский» поток, которым грех не пользоваться.
Если СМИ не хватаются за эти подсказки, не обращаются к посетителю персонально, то они ведут себя как в печатную эпоху, когда одна листовка с предложением подписки была адресована всем читателям, независимо от их интересов. Тем временем именно на использовании личных интересов больших масс людей построены сейчас крупнейшие бизнес-империи цифрового мира — Google и Facebook.
Умные алгоритмы позволяют определить, какими статьями интересуется читатель, чтобы предложить ему статью по схожей теме в следующий раз, а вместе с ней — подписку. К такому предложению читатель может отнестись более благосклонно. Это позволяет накрывать аудиторию не ковровыми бомбардировками, а точечными ударами, но в каких угодно масштабах. Все ведущие СМИ уже используют эти приемы, а небольшим изданиям надо поскорее этому учиться, приобретая соответствующие технологии и приглашая грамотных специалистов.