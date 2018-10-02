Знай своего читателя

Цифровая статистика позволяет узнать все о каждом пользователе. Кто он, откуда зашел, что купил, чем интересовался, о чем запрашивал. Этим пользуются маркетологи и рекламодатели, в том числе в СМИ. Но рекламный бизнес постепенно уходит из СМИ в интернет-платформы. В то же время подписная модель еще сохраняет перспективы для СМИ. Методы рекламного таргетирования могут применяться и в подписной модели. Например, СМИ могут обращаться к читателю с предложением о подписке, приводя точные аргументы, основанные на интересах именно этого читателя.

Digiday отмечает, что СМИ нередко упускают возможности персонального обращения, предоставляемые современными алгоритмами. В самом деле, на сайты СМИ заходит гораздо больше пользователей, чем на сайты сопоставимых по размеру коммерческих компаний. Эти пользователи оставляют свой след, «сообщают» о своих интересах. Таким образом, у СМИ есть ценный актив — входящий «клиентский» поток, которым грех не пользоваться.