Первые анализы Ивана Голунова не выявили следов наркотиков

Первые исследования материалов, взятых у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не выявили наркотиков. Об этом со ссылкой на внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна сообщают РИА Новости.

Ранее в передаче «Вести недели» утверждалось, что, по словам Брюна, в моче Голунова наркотики не обнаружены.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что следов наркотиков не выявили также на смывах с ладоней и срезах ногтей. Чиков также привел фрагмент экспертизы из материалов дела, которая была выполнена в ночь на 8 июня.