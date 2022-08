На первых полосах британских газет, выпущенных в понедельник, размещены фотографии женской сборной. Поводом стала победа команды — Англия выиграла международный турнир впервые за 56 лет.

Среди СМИ, которые отметили триумф футболисток: Daily Mirror, Daily Mail, The Times, The Sun, The Daily Telegraph и другие. Кроме того, поздравления издания разместили в своих социальных сетях.