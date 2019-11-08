Первый детский журнал на бурятском языке выпустили в Бурятии

Журнал «Бэрхэшүүл» разделён на несколько рубрик, в которых каждый ребенок сможет найти себе что-то по душе, сообщает 6 ноября пресс-служба министерства образования и науки республики. Например, в разделе «Формула успеха» дети узнают об историях своих сверстников, достигших определённых успехов, а в рубрике «Необычное, но вероятное» прочитают об интересных явлениях и фактах.

Детское издание предназначено для детей дошкольников среднего и старшего возраста и школьников начальных классов. Журнал богат яркими иллюстрациями, комиксами по бурятским преданиям и современным аниме, героями которого являются дети.

На страницах журнала есть специальный QR-код. Перейдя по нему, ребята смогут посмотреть мультфильм о волшебном морин хууре на бурятском языке.

Тираж первого выпуска составил тысячу экземпляров. Его выпустили при финансовой поддержке министерства образования республики. Распространять его будут в розницу и по подписке, а также по школам Бурятии.